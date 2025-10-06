Fede Valverde tuvo una charla nada amable con Dani Carvajal

Fede Valverde ha estado en el ojo del huracán en el Real Madrid por toda la polémica que surgió en los últimos días acerca de su posición en el terreno de juego. El uruguayo se negó a jugar como lateral derecho en el último partido de la UEFA Champions League, lo que provocó el enfado y posterior castigo de Xabi Alonso con el centrocampista. Eso también hizo que el vestuario reaccionara.

El capitán del equipo, Dani Carvajal, le envió un mensaje telefónico directo a Valverde para recriminarle su decisión y para asegurarle que debe ser un ejemplo para sus compañeros, teniendo en cuenta que él es también uno de los que lleva el brazalete de capitán. Por eso, le pidió que no repitiera el gesto de indisciplina como el que se vivió en el encuentro ante el Kairat Almaty.

Carvajal habló con Valverde para pedirle explicaciones

El madrileño le recordó que no podía negarse a jugar en una posición donde el equipo le necesita. Precisamente, en un lugar donde él mismo, Carvajal, se encuentra lesionado y no puede ayudar a sus compañeros. Y ahí, en estos momentos de necesidad, fue cuando el lateral le recriminó que no estuviera dispuesto a sacrificarse por el bien del Madrid y jugar en la banda derecha.

Unas palabras que, posteriormente, Alonso se pudo hacer eco de ellas y aplaudió la reacción que tuvo el capitán con Valverde. Unos días después, el uruguayo volvió al once titular y lo hizo como lateral derecho, después de que aceptara la posibilidad de jugar ahí si el equipo lo necesitaba. Aunque es una posición que no le gusta, el centrocampista dio su visto bueno al entrenador para hacerlo contra el Villarreal.

El centrocampista uruguayo sigue en el punto de mira

Aun así, Valverde sigue en el punto de mira por toda la polémica vivida y no se descarta que el Madrid tome decisiones drásticas de cara al futuro, ya que Alonso no ocultó su malestar por la negativa de su futbolista a jugar en una posición que él mismo le había pedido, teniendo en cuenta que el equipo necesitaba efectivos en esa demarcación por las lesiones sufridas.