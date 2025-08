Fede Valverde y Courtois se quejaron a Ancelotti, con Xabi Alonso nada cambia, lleva una vida preocupante

El fichaje de Endrick fue recibido en el Santiago Bernabéu como una inversión a futuro, una joya brasileña con potencial para marcar una época. Sin embargo, su aterrizaje en Madrid no ha estado exento de controversia. Desde hace meses, tanto Fede Valverde como Thibaut Courtois trasladaron su preocupación a Carlo Ancelotti sobre el comportamiento del joven delantero fuera de los terrenos de juego. El uruguayo y el belga, dos referentes del vestuario, detectaron rápidamente señales de alarma: falta de compromiso, desconexión con el grupo y, sobre todo, una vida nocturna poco compatible con la exigencia del Real Madrid.

Ancelotti, prudente y protector por naturaleza, trató de reconducir la situación, consciente de la juventud de Endrick y del proceso de adaptación. Sin embargo, la llegada de Xabi Alonso al banquillo ha traído consigo una nueva política de tolerancia cero. El técnico vasco no está dispuesto a permitir deslices extradeportivos en un vestuario donde la meritocracia y el rigor profesional serán fundamentales. Las advertencias de Valverde y Courtois no han caído en saco roto, y Xabi Alonso ya ha transmitido internamente que exigirá un cambio inmediato en la actitud del brasileño.

Preocupación por su desconexión con el equipo

Endrick no solo ha sido señalado por su vida nocturna. Lo que más inquieta al cuerpo técnico y a sus propios compañeros es su aparente aislamiento dentro del grupo. Le cuesta integrarse, participa poco en dinámicas colectivas y no termina de generar química con los jugadores más experimentados. Ese perfil, sumado a los rumores sobre fiestas privadas y escapadas fuera de hora, han hecho saltar las alarmas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Xabi Alonso ya ha advertido a su entorno que no quiere tener “problemas” en el vestuario. Su idea pasa por crear un grupo comprometido, profesional y centrado en lo deportivo. Y, por ahora, Endrick no encaja en ese molde. El técnico ha planteado al club la posibilidad de una cesión si el brasileño no da un giro drástico a su conducta durante las próximas semanas de pretemporada.

A Endrick se le acaba el tiempo

El tiempo corre para Endrick, que llegó como promesa y ahora es visto con recelo por parte del vestuario. Si no corrige el rumbo, su futuro en el Real Madrid podría truncarse antes de despegar. En la era Xabi Alonso, no hay sitio para la indisciplina.