Florentino Pérez abre dos negociaciones (30 y 50 millones) para enero, aunque sólo llegará uno

El Real Madrid está diseñando el plan que aplicará de cara al mercado de invierno, teniendo en cuenta las bajas que tiene el equipo, especialmente en la defensa. Por eso, Florentino Pérez ha abierto dos negociaciones para el mes de enero, aunque lo más probable es que solo llegue un único jugador al conjunto blanco para reforzar el centro de la zaga, una de las posiciones más afectadas.

La dirección deportiva habría puesto dos nombres encima de la mesa para solucionar el problema en defensa, ya que Éder Militão estará fuera de combate varios meses. El Madrid habría encontrado dos centrales en el mercado: Marc Guéhi, central del Crystal Palace, y Micky van de Ven, defensa del Tottenham. Ambos costarían bastante dinero, pero los madrileños estarían dispuestos a pagarlo.

El Madrid tiene a dos objetivos encima de la mesa para reforzar la defensa en enero

El primero costaría unos 30 millones de euros, pero el principal problema que habría con él es que acaba contrato a final de temporada y, por lo tanto, solo se debería pagar esta cantidad por un jugador que podría llegar gratis al Santiago Bernabéu al cabo de unos meses. Aun así, el marfileño gusta mucho al Madrid por su capacidad para anticipar y salir limpio desde atrás.

Por otra parte, el segundo sería más caro, ya que el neerlandés del Tottenham costaría unos 50 millones, pero su perfil encajaría como un guante en las exigencias del Madrid, siendo rápido, agresivo y muy fuerte en los duelos individuales. Además, su personalidad y capacidad para asumir responsabilidades cubriría de manera perfecta el hueco que deja Militão de cara a los próximos meses.

Marc Guéhi y Micky van de Ven, posibles opciones para la zaga en invierno

Sin embargo, está por ver si tanto el Crystal Palace como el Tottenham dejarían escapar a sus mejores defensas a mitad de temporada. El primero podría abrirse a ello, ya que Guéhi no renovará y se marchará a coste cero a final de curso, mientras que el segundo solo aceptaría salir a su zaguero en el caso de que el jugador pidiera expresamente salir, ya sea en enero o en verano.