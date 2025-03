Florentino Pérez acuerda dos fichajes con Xabi Alonso si Vinicius fuerza su salida del Real Madrid

Florentino Pérez tiene un caso complicado en el Real Madrid. El presidente tendrá que tratar la continuidad de Vinicius con mucha cautela, teniendo en cuenta toda la polémica que rodea al brasileño y lo que está pidiendo para renovar con el conjunto blanco. Por eso, si al final el extremo no acaba ampliando su vínculo con la entidad madrileña, ya hay preparada una hoja de ruta para sustituirle.

Y ahí, entra Xabi Alonso, el actual entrenador del Bayer Leverkusen. El técnico vasco es el principal candidato a relevar a Carlo Ancelotti si el italiano no continúa la próxima temporada en el banquillo del Santiago Bernabéu, como podría ser el caso si finalmente el Madrid no acaba levantando algún título este curso. Por eso, el dirigente del conjunto alemán tiene la llave para traer a dos grandes futbolistas.

Wirtz y Nico Williams, objetivos del Madrid si se va Vinicius

El primero de ellos es Florian Wirtz, la estrella del Bayer Leverkusen que entrena el mismo Xabi Alonso. El alemán sería el gran objeto de deseo del club blanco a partir del próximo verano, ya que podría ser el nuevo galáctico del equipo. Cumplirá tan solo 22 años en mayo y ya está rindiendo como si fuese un gran jugador, con capacidad de crear juego, hábil con la pelota y una gran proyección.

A pesar de que Wirtz no es extremo izquierdo y no sustituiría naturalmente a Vinicius, podría ocupar posiciones similares en la media punta. Quien sí que podría relevar al brasileño de forma natural es Nico Williams, el jugador del Athletic Club. El vasco podría entrar dentro de los planes del Madrid para sustituir a Vinicius en la banda izquierda y su fichaje no sería nada caro, teniendo en cuenta su cláusula de rescisión.

El dinero no será problema de cara a fichar

El Madrid tiene claro que si Vinicius acaba marchándose, tendrá que ir al mercado y conseguir, al menos, una o dos estrellas para paliar la marcha del brasileño. El dinero no sería problema para realizar esas incorporaciones, ya que la venta del internacional con Brasil proporcionaría una gran cantidad económica a los blancos.