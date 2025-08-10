Florentino Pérez aparece en la negociación y frena la renovación, se lo piensa, nervios en el Real Madrid

Florentino Pérez ha intervenido para que Rodri no renueve con el Manchester City. El conjunto blanco busca un mediocentro en el mercado y, por ello, ha contactado con el entorno del futbolista para que no amplíe su vinculación con el club inglés hasta el año 2029. El equipo entrenado por Pep Guardiola tiene como objetivo renovar al Balón de Oro y colocarlo en el primer escalón salarial, junto a Haaland.

El Real Madrid sabe que, para lograr su objetivo de atraer al jugador, debe cocer su fichaje a fuego lento. Por lo pronto, la prioridad es conseguir que el centrocampista español no renueve. Además, el conjunto blanco primero necesita hacer alguna venta importante (con Rodrygo como el mejor colocado) para poder hacer una gran oferta por Rodri. Xabi Alonso y la secretaría técnica busca un central y un mediocentro creativo, sin duda algo indispensable para poder conquistar todos los títulos que tiene por delante.

Rodri se lo toma con calma

El Balón de Oro no quiere precipitarse. Sabe que el Manchester City apuesta por él y le va a ofrecer una renovación hasta 2029 para ser el mejor pagado de la plantilla, junto a Erling Braut Haaland. Esta renovación de contrato dejaría al Real Madrid fuera de juego, por lo que Florentino Pérez se ha tomado como prioridad que no amplíe su vinculación con el conjunto inglés.

El futbolista además sufrió una recaída contra el Al-Hilal en el Mundial de Clubes. Estará de baja hasta el mes de septiembre, por lo que tendrá tiempo para tomar su decisión. La rotura del ligamento cruzado lo tuvo muchos meses fuera el terreno de juego, por lo que el jugador quiere tomársel con la calma necesaria.

Florentino Pérez quiere hacer caja antes

Una vez que el presidente se ha movido con el entorno de Rodri para hacerles saber del interés del Real Madrid, ahora la prioridad es hacer caja. El club blanco estima que habría que hacer un gran esfuerzo por Rodri por encima de los 100 millones de euros, por lo que el trapaso de Rodrygo Goes parece ser la mejor opción. Será una operación que se ejecute con calma y a fuego lento.