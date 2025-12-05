Florentino Pérez cierra el fichaje del nuevo niño maravilla de España

El Real Madrid siempre está atento al mercado de jóvenes talentos para poder incorporar a sus filas a jugadores que sean muy prometedores y tengan un gran futuro por delante. Por eso, Florentino Pérez habría cerrado ya el fichaje del nuevo niño maravilla de España, adelantándose a otros clubes del país y consiguiendo una incorporación muy ilusionante para La Fábrica.

Se trata de Manex Rezola Iruretagoyena, una de las joyas más prometedoras del fútbol español en categoría sub-20. Tiene 19 años y juega actualmente con la UD Logroñés, el club con el que el Madrid ya habría llegado a un acuerdo para hacerse con sus servicios en las próximas semanas. De hecho, el acuerdo se produciría a partir del 21 de diciembre, cuando finalice el año deportivo.

El Madrid habría cerrado el fichaje de Manex Rezola, una joven promesa

El extremo ya habría dado el "sí, quiero" definitivo al Madrid, algo que se ha celebrado, y mucho, en los despachos del Santiago Bernabéu. El plan ya está perfectamente diseñado para uno de los niños maravilla de España: firmará hasta 2029, es decir, cuatro años, y aterrizará en el Real Madrid C, aunque la idea no es que permanezca ahí demasiado tiempo y vaya subiendo de categoría rápidamente.

Como adelantó @__AngelGarcia__ el donostiarra de 19 años Manex Rezola ha elegido el @RealMadrid para dejar la @UDLogrones en enero. Curioso que a algunos les moleste que haya futbolistas que no les elijan a ellos y digan que es por dinero. Generalmente lo único que ellos ofrecen. pic.twitter.com/2DHOUiJemK — Kike Marin** (@Kike_Marin_) December 4, 2025



De hecho, la intención del club sería que estuviera en contacto permanente con el Castilla de Álvaro Arbeloa, subiendo constantemente al filial para que se adapte bien desde el primer día y pueda ajustarse al ritmo competitivo cuanto antes para poder dar el salto al fútbol profesional, ya que hay mucha ilusión y muchas ganas con él tras los informes que se han ido recibiendo últimamente.

El actual jugador de la UD Logroñés llegará al conjunto blanco en las próximas semanas

Manex Rezola es un extremo con velocidad, desborde y una madurez muy competitiva. En la UD Logroñés ha destacado por su verticalidad, su capacidad para romper líneas con regates potentes y una gran velocidad para atacar los espacios, siendo técnicamente muy fino y disciplinado tácticamente. Es uno de esos delanteros capaces de decidir partidos, por lo que el Madrid ya se frota las manos con su nueva joya.