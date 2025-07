Florentino Pérez comunica a Xabi Alonso que desea irse, no hay nada que hacer, aunque quiere convencerlo

Florentino Pérez y Xabi Alonso han estado discutiendo largo y tendido acerca del rol de Rodrygo Goes. El jugador brasileño no ha tenido protagonismo durante el Mundial de Clubes, por lo que ha dejado claro al entrenador que, de no ser titular, querrá buscarse un nuevo destino. El entrenador donostiarra es consciente de la importancia del jugador, pero ahora mismo no tiene hueco en su esquema para ser indiscutible.

Alonso juega con una formación de 3-5-2, con una doble punta que ocupan Kylian Mbappé y Vinicius Junior. Además ha firmado el Real Madrid al joven argentino Franco Mastantuono, su gran apuesta procedente de River Plate. Brahim Díaz y Endrick deberían de tener menos protagonismo que Rodrygo, que siente que Xabi Alonso no confía en él.

Si Rodrygo no es titular, mira a la Premier League

El jugador quiere ser brasileño en el Real Madrid, como lo era con Carlo Ancelotti. El técnico italiano era su gran valedor, pero en cambio con Xabi Alonso ha ido directamente al banquillo. No le ha gustado nada su falta de protagonismo en el Mundial de Clubes, por lo que confía en revertir su situación o mirar a la Premier League. Tiene a clubes detrás interesados en su figura, como el Arsenal o el Newcastle, donde pondría acoplarse perfectamente.

Rodrygo siente que Alonso no confía en él como lo hacía Ancelotti, por lo que no se siente cómodo con el nuevo entrenador. Se dará la oportunidad de luchar por la titularidad en la pretemporada, pero si no ve que cambia sustancialmente su cuota de minutos pedirá salir a otro club. Florentino Pérez ya ha comunicado al entrenador de la voluntad del futbolista, pero el técnico no parece que vaya a cambiar de opinión.

Mucha competencia para dos puestos

Solo hay dos puntas en el equipo, donde Mbappé y Vinicius son titulares. La explosión de Gonzalo García en el Mundial de Clubes, todavía se lo pone más complicado a Rodrygo. Mastantuono también va a gozar de minutos importantes nada más llegar, además de unos Brahim Díaz y Endrick que quieren tener también mayo protagonismo en el Real Madrid.