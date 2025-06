Florentino Pérez comunica a Xabi Alonso que el acuerdo se ha roto y no jugará con el Real Madrid

El Real Madrid lleva semanas planificando la plantilla de la próxima temporada con la mirada puesta en el Mundial de Clubes que empezará dentro de poco. De hecho, la dirección deportiva ha agilizado sus movimientos en el mercado para intentar traer a los máximos jugadores posibles para que puedan disputar la nueva competición. Sin embargo, parece que uno de los objetivos no lo podrá hacer.

Tras las incorporaciones de Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold para fortalecer la defensa, la intención del Madrid era cerrar el fichaje de Álvaro Carreras para el lateral izquierdo y hacerlo para que el canterano del equipo blanco pudiera jugar ya el Mundial de Clubes, pero no será así. El Benfica se ha mostrado muy firme en sus pretensiones y, de hecho, también ha convocado al jugador pare el torneo.

Álvaro Carreras no jugará el Mundial de Clubes con el Madrid

Después de que aún no se haya producido un acuerdo entre madrileños y portugueses, el Benfica ha decidido que el jugador viaje con el conjunto luso para disputar la competición mientras los dos equipos sigan negociando el traspaso, por lo que está por ver si el lateral jugará los partidos del Mundial de Clubes o se quedará sin ver minutos para evitar cualquier susto.

El Benfica se sigue remitiendo a la cláusula de rescisión de 50 millones de euros, una cantidad que, de momento, el Madrid no ha querido pagar. La intención de los blancos era asumirla a plazos, pero la negociación no está siendo nada sencilla y los lusos no están dando el brazo a torcer para que Carreras acabe jugando en la entidad madrileña los próximos años.

Florentino ya se lo ha comunicado a Xabi Alonso

Por lo tanto, Florentino Pérez ya habría comunicado a Xabi Alonso que lo más probable es que el lateral no esté disponible para el Mundial de Clubes, y si se acaba llegando a un acuerdo, se incorpore a la disciplina del equipo cuando finalice la competición. El técnico tolosarra confiaba en su llegada para que fuese el hombre en la banda izquierda, pero deberá usar a los actuales laterales de la plantilla, como Ferland Mendy y Fran García.