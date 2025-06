Florentino Pérez comunica a Xabi Alonso que no vendrá si no le garantiza un papel principal en el Real Madrid

En el Real Madrid se está cerrando el fichaje de Nico Paz, el joven centrocampista argentino que brilló en el Como con 6 goles y 9 asistencias.

Pero detrás de la operación está el pulso entre dos figuras clave: Xabi Alonso, que quiere a la media punta en el equipo, y Florentino Pérez, que condiciona su llegada a una presencia destacada y visible en el primer equipo.

Nico Paz, una apuesta de Xabi que Florentino condiciona

Xabi Alonso había identificado a Nico Paz como uno de los pilares para la nueva medular del Real Madrid, incluso llegó a comunicarse directamente con él para transmitirle que no vendría solo para cumplir el expediente, sino para tener un rol real y minutos en su esquema. El club mantiene la opción de repesca por unos 8 millones de euros gracias a la cláusula activa durante junio, pero Florentino ha trasladado una instrucción clara: Paz solo aterrizará si su permanencia implica garantías de protagonismo real.

El presidente blanco, escéptico ante jóvenes talentos que luego se estancan por falta de oportunidades, ha avisado a Xabi Alonso: "Si no está claro que jugará, no des el paso". Es decir, un fichaje condicionado: sin papel definido, no hay traspaso. Esta postura cazaría con la línea de refuerzos numerosos, pero dispersos, que han sido polémico en pasadas temporadas.

Futuro y pulso: ¿presente inmediato o cesión?

Tras el veto de Florentino, el fichaje de Paz sigue abierto, pero condicionado a que Xabi Alonso consiga comprometer minutos suficientes. Si no se alcanza ese acuerdo, el club podría optar por mantener su cesión en el Como o incluso buscar una salida a otra entidad donde pueda crecer con protagonismo, ya que repetir un camino como el de Arda Güler o Brahim Díaz, con poca continuidad, no convence.

Por otra parte, la directiva sigue adelante con la incorporación de Franco Mastantuono, otro joven que sí contaría con destino en el primer equipo o con cesión tutelada hasta que Paz tenga condiciones claras para jugar. El pulso entre técnico y presidente refleja dos visiones: Xabi Alonso apuesta por apostar fuerte y dar oportunidades, mientras Florentino exige garantías de retorno inmediato. El mensaje es firme: "Sin minutos de calidad garantizados, el cheque no sale". Nico Paz espera, y con él, la nueva hoja de ruta del Real Madrid.