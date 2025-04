Florentino Pérez comunica a Xabi Alonso que se va, no hay nada que hacer, no quiere seguir en el Real Madrid

Florentino Pérez y la dirección deportiva del Real Madrid ya están planificando la plantilla de la próxima temporada y lo están haciendo en consonancia con Xabi Alonso, que todo apunta a que será el nuevo entrenador del conjunto blanco. El presidente le está informando de todo lo que está sucediendo en los despachos, ya que el tolosarra pidió tener poder de decisión a la hora de diseñar la hoja de ruta.

Por eso, el máximo mandatario blanco le habría comunicado al vasco que un jugador del Madrid ha decidido no continuar en la entidad madrileña y ya habría dejado claro que se marchará cuando acabe la temporada. Se trata de David Alaba, uno de los futbolistas que menos minutos ha tenido este curso por su grave problema con las lesiones y su pésimo rendimiento en el terreno de juego.

David Alaba ha comunicado a Florentino que no quiere continuar en el Madrid

El austríaco se ha perdido más de la mitad de la campaña por sus problemas físicos, y cuando ha vuelto, se ha visto claramente que ya no está al 100%, no es el mismo jugador que antes, y que ya no tiene el nivel suficiente para jugar en el Madrid. Por eso, el propio defensa se ha dado cuenta y habría decidido acabar su carrera futbolística en otra parte, donde el aspecto económico sea más importante.

Alaba sabe que no tendrá muchos minutos en el conjunto blanco a partir de la próxima temporada, con el retorno de varios futbolistas más importantes que él en la retaguardia y los posibles fichajes que puedan llegar. El jugador prefiere marcharse este verano, a pesar de que le queda un año de contrato, e irse a una liga como la de Arabia Saudí, a ganar dinero, o una última aventura en Estados Unidos, en la MLS.

El club blanco también quería su salida

Aunque ha sido el deseo del austríaco, el Madrid ya tenía planificado darle la carta de libertad a Alaba, ya que tampoco contaba con él de cara al próximo curso. El club tenía muchas ilusiones puestas en su vuelta de lesión, teniendo en cuenta que era un futbolista muy importante para la entidad, pero se ha visto que ya no está para jugar al máximo nivel.