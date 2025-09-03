Florentino Pérez deja a Sergio Ramos sin ningún cargo ejecutivo en el Real Madrid

Sergio Ramos se fue del Real Madrid por la puerta de atrás, a pesar de que se convirtió en una auténtica leyenda en el club blanco. Aunque desde la dirección deportiva le ofrecieron dos años más de contrato, pese a que acababa de cumplir los 35, una propuesta que rompía la norma de renovar año a año a los jugadores que pasaban de la treintena, pero con una rebaja salarial.

Aun así, el defensa exigió mantener su sueldo intacto y aún quería una temporada más en la renovación, lo que provocó que todo se rompiera. Florentino Pérez se cansó de sus desafíos y amenazas tras varios meses de negociaciones, en las que puso encima de la mesa otras ofertas superiores, como la del PSG, donde finalmente acabó firmando cuando el Madrid decidió retirarle la oferta.

Florentino Pérez ha vetado a Sergio Ramos del Madrid de por vida

Después de que Ramos haya intentado volver al conjunto blanco en las últimas temporadas sin éxito, ya que el presidente le puso la cruz definitiva cuando se fue, tanto en el terreno de juego como en los despachos, ya que, mientras él siga presente en la entidad madrileña, no tendrá ningún cargo ejecutivo en el Madrid, a diferencia de algunas leyendas que sí que han vuelto.

Además, la canción que ha sacado, con muchos reproches y removiendo el pasado, también ha sorprendido al club, ya que acusa directamente a los dirigentes de no haberle dado el trato que creía merecer por su condición de leyenda. En ella, también asegura que volverá algún día de una manera u otra, pero Florentino tiene claro que, mientras él mande, eso no va a ocurrir.

El defensa no volverá al conjunto blanco mientras el presidente siga ahí

El máximo mandatario blanco estuvo a punto de romper una de las tradiciones que la dirección deportiva siempre ha hecho con los jugadores que tienen más de 30 años a la hora de renovar sus contratos. Lo quería hacer porque el defensa era una leyenda absoluta del Madrid, pero acabó poniendo por delante a la entidad antes que a un jugador que solo vino con amenazas y exigencias.