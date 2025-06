Florentino Pérez encuentra en África a la nueva estrella del Real Madrid

El Real Madrid continúa atento a las oportunidades de mercado y a las jóvenes promesas que irrumpan en el mundo del fútbol. La hoja de ruta que ha tenido la entidad madrileña en los últimos años respecto a los talentos ha sido clara, con la intención de ficharlos antes de que exploten de verdad y que puedan crecer dentro del club, tanto en las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo.

Por eso, Florentino Pérez está dispuesto a realizar ese proceso con la nueva joya del fútbol africano. Se trata de Abdellah Ouazane, joven centrocampista del Ajax que ha despertado un notable interés en la dirección deportiva del Madrid. Con apenas 16 años, el futbolista nacido en Ámsterdam ha destacado de manera clara en las categorías juveniles del conjunto neerlandés.

Su capacidad técnica, su llegada al área rival y su inteligencia táctica lo han colocado como uno de los objetivos claros del Madrid en su plan para la estructura formativa, con la vista puesta en que pueda llegar en un futuro no muy lejano, en un par de años, al primer equipo, si su progresión sigue ascendiendo. A pesar de su edad, ya ha podido brillar en la sub-17 y la sub-19 del Ajax, lo que da a entender su nivel.

El club tiene claro que necesita adelantarse al interés de los grandes clubes europeos por Ouazane, por lo que buscará asegurar cuanto antes su fichaje. En el conjunto blanco hay confianza y optimismo para poder concretar la operación durante las próximas semanas o meses para poder perfilar esta nueva política de fichajes de la entidad madrileña respecto a las jóvenes promesas.

Además, el futbolista habría decidido representar a Marruecos en el fútbol internacional, por lo que se podría añadir a Brahim Díaz si esta joya africana acaba llegando al primer equipo del Madrid, formando un perfil interesante.

