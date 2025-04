Florentino Pérez es quien lo quiere fuera del Real Madrid

El Real Madrid ya está planificando al equipo de la próxima temporada y Florentino Pérez es la persona que está decidiendo el futuro más inmediato de algunos jugadores. Algunos integrantes de la plantilla tienen un asterisco junto a su nombre, y depende de como acaben la temporada, podrían tener la puerta de salida abierta, ya que el conjunto blanco necesita traspasos y sitio en el equipo para poder fichar.

Aun así, uno de los futbolistas que ya estaría sentenciado es David Alaba. El austríaco acaba contrato el año que viene, y después de haber visto su rendimiento tras recuperarse de la grave lesión que sufrió, lo más probable es que abandone el Madrid. Incluso lo podría hacer este próximo verano, todo dependiendo de la planificación deportiva de la entidad madrileña para la defensa.

El futuro de David Alaba en el Madrid no está asegurado

La realidad es que Alaba ya no está al mismo nivel que tenía cuando fichó por el Madrid, y se ha notado en los partidos que ha jugado. De hecho, fue el peor en la retaguardia en el último encuentro de Copa contra la Real Sociedad, donde se marcó dos goles en propia portería y fue claramente superado por los rivales. No era titular desde hacía un mes, pero se demostró que ya no está para los enfrentamientos importantes.

Por lo tanto, el conjunto blanco deberá tomar una decisión respecto a su futuro más pronto que tarde. Teniendo en cuenta que Raúl Asencio será miembro de pleno derecho del primer equipo a partir de la próxima temporada, y la vuelta de Éder Militão tras su lesión, así como el posible fichaje de algún central más, el adiós de Alaba se podría adelantar a este próximo verano.

No tendría sitio en la defensa del conjunto blanco de la próxima temporada

El puesto del austríaco estaría en cierto peligro y los últimos rumores apuntan ya a una última aventura en Arabia Saudí. El mes de junio cumplirá 33 años, por lo que ya estará en la etapa final de su carrera y es difícil que pueda volver a estar al más alto nivel del fútbol europeo.