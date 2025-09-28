Florentino Pérez, harto, cortará cabezas en el Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, salió muy descontento de lo ocurrido en el derbi de ayer en el Riyadh Air Metropolitano. La goleada lograda del Atlético de Madrid al Real Madrid por 5-2 dejó a muchos jugadores en evidencia. Considera que el nivel de Vinicius Junior y Jude Bellingham es inaceptable, por lo que de aquí en adelante estarán bajo la lupa del club.

Tienen pie y medio fuera en caso de llegar una gran oferta para el Real Madrid en el mercado invernal, o a lo sumo al final de temporada. En la mano de ambos jugadores está revertir la situación, pero ahora mismo Florentino Pérez está muy disconforme con el rendimiento de dos de sus estrellas. Ahora viajan a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty en la UEFA Champions League, por lo que espera un cambio radical de rendimiento de inmediato.

Jude Bellingham vuelve de una lesión

El jugador inglés quería ser titular, pero desde dentro del club consideran que Xabi Alonso se precipitó en darle esa responsabilidad tan temprano. La titularidad le vino grande a Jude Bellingham, que pasó sin pena ni gloria por el derbi contra el Atlético de Madrid. El centro del campo del Real Madrid fue sometido por el del Atlético, donde además de Bellingham nombres como Fede Valverde, Vinicius Junior y compañía naufragaron.

Le toca dar un paso adelante al centrocampista inglés ante el enfado de Florentino Pérez, que viene muy decepcionado con el rendimiento de una de sus estrellas. Eso sí, Bellingham viene con uuna lesión a cuestas en el hombro que lo tuvo parado en los últimos meses. Tiene un pie y medio fuera en caso de llegar una oferta suculenta al club, salvo que su rendimiento mejore y haga cambiar de opinión al presidente.

Vinicius Junior lleva un rendimiento decepcionante

El jugador brasileño lleva más de un año con un rendimiento muy pobre y por eso no ha renovado con el Real Madrid. Son ya 12 derbis madrileños consecutivos en LaLiga sin marcar, por lo que se espera que de un paso al frente o se le buscará un destino suculento para el club.