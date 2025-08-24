Florentino Pérez intenta frenar una fuga que obligaría al Real Madrid a fichar antes del 1 de septiembre

Lunin busca un destino atractivo para ser titular

El presidente Florentino Pérez ha recibido la noticia de que Andrey Lunin ha pedido salir del club blanco, lo que le obligaría a buscar un sustituto. El portero ucranian suplente quiere buscar un nuevo destino en este mercado de verano, con el fin de ser titular. Apenas ha gozado de oportunidades, puesto que Thibaut Courtois es intocable bajo los palos del Real Madrid. Solo ha tenido protoagonismo ante lesiones del portero, puesto que ocupó únicamente la portería titular ante la lesión de larga duración del belga hace dos temporadas, y sin embargo Courtois jugó la final de la UEFA Champions League contra el Borussia Dortmund (2-0).

Lunin apenas ha quedado como portero residual de la Copa del Rey, donde de nuevo se quedó apeado sin jugar la final contra el FC Barcelna (2-3). Así pues, el portero ucraniano ha sopesado seriamente la oportunidad de cambiar de aires y poder ser portero titular. Tiene ofertas en su mesa que le pueden ser apetecibles y tiene energía para afrontar el reto de la titularidad en un equipo de menor exigencia. 

Lunin

En el caso de Lunin, aún mirando una posible salida a futuro de Courtois, el Real Madrid bucaría un portero "top". El perfil en el que se piensa es un portero joven y de futuro, para que crzca y que pueda ocupar la portería del Madrid cuando el belga decida abandonar el club. Este es otro motivo por el que Lunin quiere dejar el club, ya que sabe que nunca ha sido una opción ni dentro ni fuera de la planificación del club.

Lunin tiene ya 26 años y sabe que le quedan por delante los años más importantes de su carrera. Un portero puede sostenerse más tiempo en la élite y él quiere ser ya titular. Florentino Pérez ya contempla futuros candidatos.

Florentino Pérez no quiere hacer un gran desembolso

Joven, bonito y barato han sido las tres características que ha deslizado el presidente del Real Madrid. Sabe que el club ha hecho un importante desembolso en este mercado de verano, por lo que no puede hacer un esfuerzo extra por un portero.

 