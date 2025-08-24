Florentino Pérez intenta frenar una fuga que obligaría al Real Madrid a fichar antes del 1 de septiembre
Lunin busca un destino atractivo para ser titular
El presidente Florentino Pérez ha recibido la noticia de que Andrey Lunin ha pedido salir del club blanco, lo que le obligaría a buscar un sustituto. El portero ucranian suplente quiere buscar un nuevo destino en este mercado de verano, con el fin de ser titular. Apenas ha gozado de oportunidades, puesto que Thibaut Courtois es intocable bajo los palos del Real Madrid. Solo ha tenido protoagonismo ante lesiones del portero, puesto que ocupó únicamente la portería titular ante la lesión de larga duración del belga hace dos temporadas, y sin embargo Courtois jugó la final de la UEFA Champions League contra el Borussia Dortmund (2-0).
Lunin apenas ha quedado como portero residual de la Copa del Rey, donde de nuevo se quedó apeado sin jugar la final contra el FC Barcelna (2-3). Así pues, el portero ucraniano ha sopesado seriamente la oportunidad de cambiar de aires y poder ser portero titular. Tiene ofertas en su mesa que le pueden ser apetecibles y tiene energía para afrontar el reto de la titularidad en un equipo de menor exigencia.