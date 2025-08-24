Florentino Pérez intenta frenar una fuga que obligaría al Real Madrid a fichar antes del 1 de septiembre

El Real Madrid rastreará el mercado

En el caso de Lunin, aún mirando una posible salida a futuro de Courtois, el Real Madrid bucaría un portero "top". El perfil en el que se piensa es un portero joven y de futuro, para que crzca y que pueda ocupar la portería del Madrid cuando el belga decida abandonar el club. Este es otro motivo por el que Lunin quiere dejar el club, ya que sabe que nunca ha sido una opción ni dentro ni fuera de la planificación del club.

Lunin tiene ya 26 años y sabe que le quedan por delante los años más importantes de su carrera. Un portero puede sostenerse más tiempo en la élite y él quiere ser ya titular. Florentino Pérez ya contempla futuros candidatos.

Florentino Pérez no quiere hacer un gran desembolso

Joven, bonito y barato han sido las tres características que ha deslizado el presidente del Real Madrid. Sabe que el club ha hecho un importante desembolso en este mercado de verano, por lo que no puede hacer un esfuerzo extra por un portero.