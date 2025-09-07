Florentino Pérez le pasa la patata caliente a Xabi Alonso, segundo oportunidad o despido, hay que decidir

Florentino Pérez y Xabi Alonso consideran que la etapa de David Alaba debe de llegar a su fin y el mercado invernal puede ser una buena solución. El futbolista ha tenido múltiples lesiones y cuenta con un gran sueldo, por lo que la opción de colocarlo en Arabia Saudí está encima de la mesa. Es el cuarto central del equipo, pero cobra como uno de los mejores de la plantilla, por lo que se le abre la puerta de salida de par en par.

Alonso cuenta con Dean Huijsen y Eder Militao como centrales titulares, además de Antonio Rudiger como tercer central. Asencio y Alaba todo hace indicar que tendrán un protagonismo residual, por lo que cualquiera de los dos podría salir durante el mercado invernal o máximo en 2026. Además, en los plenes está firmar al central francés Ibrahim Konaté en 2026 como agente libre, o si sale alguno en invierno se podría intentar negociar con el Liverpool para sacarlo por una cifra razonable.

Alaba no está convencido de salir a Arabia Saudí

El veterano central austriaco, de 33 años, no está convencido con la posibilidad de salir al fútbol árabe. Todavía quiere ser competitivo y jugar en Europa, si bien sabe que lo tiene complicado en el Real Madrid. Piensa que en la Bundesliga o en la Premier League todavía tiene escaparate, pero además tiene un gran contrato en el club blanco y no quiere precipitarse a la hora de encontrar una salida.

Ha tenido lesiones muy importantes Alaba, por lo que sabe que debe dosificar sus esfuerzos con mimo. Quizá no pueda pasar de la nada al todo y buscar la titularidad en otro club, pero además no quiere perder el salario tan alto del que goza en el Real Madrid. Prefiere en principio esperar a 2026 para decidir, excepto que le saliera una gran oferta durante el mercado invernal.

Xabi Alonso y Florentino Pérez quieren invitarlo a salir

Ambos quieren tener una reunión con el jugador para fomentar su salida del Real Madrid. Alonso no cuenta con él en el plano deportivo, mientras que Florentino sabe que su venta o incluso rescisión aligeraría la masa salarial del club.