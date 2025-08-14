Florentino Pérez lo vuelve a hacer, fichaje en la recta final del mercado, está buscando casa en Madrid

Florentino Pérez siempre tiene un as en la manga en los mercados de fichajes veraniegos para el Real Madrid. Por eso, y aunque todo parecía indicar que el conjunto blanco ya había cerrado la plantilla de cara a la próxima temporada, unos movimientos en el mercado podrían acabar provocando una última llegada al Santiago Bernabéu en la recta final si todo se acaba alineando.

Se trata de Ibrahima Konaté, uno de los centrales del Liverpool cuya continuidad no está nada asegurada. El francés es uno de los objetivos del Madrid y, en un principio, el jugador ya habría dado el visto bueno a recalar en la capital española, pero el movimiento está a la expectativa de saber si se podrá realizar en estas últimas semanas de mercado o será de cara al verano que viene.

Florentino Pérez está intentando cerrar la llegada de Ibrahima Konaté

El defensa acaba contrato al finalizar la próxima temporada y, de momento, ha rechazado todas las ofertas de renovación que le han llegado de Anfield. Por eso, si el club inglés ve que también rechazará la última que le propongan dentro de poco, podría acabar decidiendo venderlo este verano para evitar que se vaya como agente libre y a coste cero el siguiente, sin recibir ni un solo euro por su traspaso.

Ahí, podría entrar el Madrid si el Liverpool se abre una venta en la recta final. Eso sí, los blancos tienen claro que no pagarán más de 20 millones de euros por un futbolista que, a pesar de ser de los mejores centrales del mundo y tener solo 26 años, acaba contrato el año que viene y podría llegar gratis al Santiago Bernabéu sin ningún tipo de problema, ahorrándose el traspaso.

El central podría llegar al Madrid este verano o el que viene

Por lo tanto, y por si se acaba produciendo este fichaje, Konaté ya estaría buscando casa en Madrid, ya sea para poder vivir en ella dentro de unas semanas o a partir del verano que viene, cuando acabaría su contrato con el Liverpool y podría aterrizar en la entidad madrileña como agente libre, que es la primera opción que tendrían los blancos.