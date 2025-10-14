Florentino Pérez lo vuelve a hacer, la estrella del futuro es del Real Madrid, blindado

El Real Madrid tiene un ojo muy puesto en las categorías inferiores y La Fábrica está llena de talentos que podrían, algún día, llegar al primer equipo. Por eso, Florentino Pérez ya ha blindado a una de las estrellas del futuro del conjunto blanco, teniendo en cuenta el nivel que ha demostrado en el terreno de juego y lo que podría llegar a ser en el mundo del fútbol una vez crezca.

Este jugador en cuestión es Hugo Fernández, uno de los centrocampistas de la cantera blanca. Este pasado fin de semana ha tenido lugar en las instalaciones deportivas de Disney, en Orlando, la IX LaLiga FC Futures, el torneo por excelencia de categoría infantil de las mejores canteras del mundo, donde ha participado el Madrid, y esta joven perla ha tenido un rendimiento impecable.

El Madrid blinda a la estrella del futuro: Hugo Fernández

A pesar de que los blancos fueron eliminados del torneo en los cuartos de final a manos del Valencia, Hugo Fernández fue designado el MVP de la competición, lo que demuestra su nivel, aunque el Madrid no haya llegado muy lejos en este torneo de LaLiga FC Futures. El centrocampista, que lleva el '10' a la espalda, fue el líder de su equipo en todos los aspectos posibles durante los encuentros.

Acabó marcando cinco goles durante el torneo, siendo tres de ellos a balón parado, lo que demuestra su calidad. Además, todas las jugadas de peligro pasaban por sus botas gracias a la técnica que tiene con tan solo 12 años, y aunque el Madrid fue eliminado a las primeras de cambio, el club puede irse muy contento después de haber visto que tiene una estrella de futuro en la entidad.

El joven centrocampista fue el MVP del IX LaLiga FC Futures

El Madrid lleva tiempo con un plan perfecto a la hora de tratar a sus jóvenes promesas. En las categorías inferiores, dejan que sigan creciendo y madurando junto a sus compañeros, y cuando pueden llegar al primer equipo, algunos de ellos son traspasados a otro club para que puedan seguir su progresión en su carrera, siempre guardándose una opción de recompra asequible.