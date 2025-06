Florentino Pérez no ha querido a Nico Williams en el Real Madrid

Florentino Pérez no quiere a Nico Williams, ya que considera que no es una estrella del fútbol. El presidente del Real Madrid cree que no es una estrella mundial, por lo que el club blanco no ha querido pagar la cláusula por el jugador del Athletic Club. Ahora, todo parce indiciar que irá a su mayor rival, el FC Barcelona. En la selección, Nico hace pareja en los extremos con Lamine Yamal, algo que se repetirá, si nada se tuerce, en club rival.

El presidente considera que la banda izquierda del Real Madrid está cubierta de la mejor forma, con Vinicius Junior y un Mbappé que también puede caer a esa zona, si se le saca de posición de nueve. Por lo tanto, firmar a Nico Williams sería redundante y además no es considerado como un jugador top dentro de la entidad blanca. No ha sido problema, en cambio, firmar a la joven promesa Franco Mastantuono de River Plate (62 millones de euros a sus 18 años), que pese a ser zurdo juega en la banda derecha a pierna cambiada. Mimso escenario comparte Arda Guler, además de un Rodrygo Goes que también puede jugar a las mil maravillas en la banda izquierda.

La cláusula de rescisión de Nico se considera excesiva

Es por ello que, para Florentino Pérez, los 58 millones de euros que vale la cláusula de rescisión de Nico Williams se considera demasiado. Han preferido poner un importante similar en Dean Huijsen (Bournemouth), pero lo pagará en tres plazos y no a tocateja, así como por Franco Mastantuono, pero también a plazos. En contra de la impresión del presidente del Real Madrid corre el nivel que ha mostrado el jugador del Athletic Club con la selección española. Ha jugado con futbolistas top y ha respondido Nico, lo que demuestra que no solo es "cabeza de ratón", sino que también puede serlo "de león" y responder en la élite absoluta.

Nico Williams quiere jugar en el FC Barcelona

Su afinidad y amistad personal con Lamine Yamal lo acerca al FC Barcelona. Deco tiene un acuerdo personal con el futbolista y todo hace indiciar que pagará la cláusula de rescisión a primeros de julio.