Florentino Pérez no para, el Real Madrid no lleva ni dos meses de competición y cierra el fichaje, confirmado

A pesar de que el mercado de fichajes veraniego ya lleva más de dos semanas finalizado, el Real Madrid no para de trabajar en la planificación del equipo del futuro. Por eso, Florentino Pérez habría cerrado ya el fichaje de un exjugador para que vuelva al Santiago Bernabéu a partir de la próxima temporada. Aunque su nombre había sonado para este mismo curso, finalmente será el siguiente.

Se trata de Nico Paz, uno de los centrocampistas que tiene el Madrid en su punto de mira. El jugador está despuntando en el Como italiano y se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la Serie A, dejando claro que tiene el nivel suficiente para poder jugar en el conjunto blanco. Por eso, la dirección deportiva habría decidido que el verano que viene será el elegido para reforzar al equipo.

El Madrid ejecutará por fin la opción de recompra de Nico Paz en 2026

Desde Italia ya dan por hecho que la temporada que viene será la del retorno del internacional con Argentina al Santiago Bernabéu, ya que el Madrid ejecutará, por fin, la opción de recompra que tiene para poder recuperar al joven jugador. De cara al 2026, la cantidad que deberían pagar los blancos al Como sería de 9 millones de euros, mientras que si esperaran un año más, ya sería de 10.

Aun así, en el Madrid creen que el momento del retorno de Nico Paz al conjunto blanco ya ha llegado, teniendo en cuenta que su vuelta se ha ido retrasando, pero los dirigentes madrileños han llegado a la conclusión de que no se puede esperar más. El centrocampista ha vuelto a tener un inicio de temporada espectacular, con dos goles y una asistencia en cuatro encuentros en Italia.

El jugador volverá al Santiago Bernabéu la temporada que viene

Por lo tanto, en el Madrid no hay ninguna duda de que Nico Paz es el futuro del Madrid y su progresión le está acompañando mucho para que la entidad madrileña haya tomado la decisión definitiva de repescarlo. A partir de la temporada que viene, el internacional con Argentina será uno más en el centro del campo blanco, dejando maravillados a todos los aficionados del Santiago Bernabéu con su clase.