Florentino Pérez pone 20 millones de euros sobre la mesa, pero pide 30 per seguir al Real Madrid

La renovación de Vinicius Junior con el Real Madrid se ha complicado bastante. El jugador brasileño tiene contrato con el club blanco hasta el año 2027, pero se ha descolgado con la petición de cobrar como Kylian Mbappé. Ahora mismo tiene la oferta de 20 millones de euros brutos, pero el número 7 quiere igualar sus emolumentos con los del astro francés. Por lo tanto, esta petición ha complicado bastante la negociación.

Además no ayuda en nada el bajón de rendimiento de Vinicius en los últimos seis meses. Desde que no consiguió el Balón de Oro, mentalmente ha pinchado y no ha podido mantener las cifras mostradas en la campaña 23-24. El brasileño tendrá que negociar duro con Florentino Pérez si quiere llegar a cobrar como Mbappé. El astro francés es el jugador más valorado de la plantilla.

No ha gustado dentro del club la petición de renovación

En el Real Madrid no ha gustado nada la petición de igualar salario con Mbappé, puesto que además los últimos seis meses de Vinicius han sido bastante flojos. Cobrar 30 millones de euros brutos es algo que se aleja muchísimo del trato inicial, que estaba en 20 'kilos'. Por lo tanto, ahora mismo la renovación no parece próxima y habrá que ver si deportivamente no le pasa factura al jugador.

Ahora mismo Xabi Alonso juega con una doble punta, merced al dibujo de 3-5-2 que quiere implantar en el equipo. La delantera la conformarán en principio Mbappé y Vinicius, pero la conexión de ambos jugadores dentro y fuera del campo no está cuajando. Este tema de la renovación es una nueva piedra en el zapato con el club y también entre ambos jugadores, donde no se detecta sinergia.

Mbappé está más considerado que Vinicius

Dentro del club se considera a Kylian Mbappé como el mejor futbolista de la plantilla, por eso está en 30 millones de euros brutos de salario. No hay intención por parte del club de igualar los emolumentos, por lo que ahora mismo la renovación se encuentra en un punto muerto. Se esperará al devenir de la pretemporada para tomar una decisión.