Florentino Pérez quiere echar a dos intocables del Real Madrid

El Real Madrid tocó fondo en la ida de los cuartos de final de la Champions contra el Arsenal, cayendo de forma contundente por 3-0. Después del partido, a Florentino Pérez le quedó claro que tiene que hacer cambios contundentes en la plantilla del conjunto blanco y habría puesto a dos estrellas del equipo en el mercado, quitándoles el cartel de intocable para ponerlos a la venta.

Se trata de Vinicius y Rodrygo, dos de los futbolistas más importantes del Madrid, pero que no están demostrando que puedan ser piezas clave de cara al futuro. Los dos brasileños no están rindiendo al nivel esperado, y aunque la entidad madrileña siempre ha dicho que el primero de ellos es imprescindible para los próximos años, si llegase una oferta irrechazable no se descartaría su venta.

Florentino pone en el mercado a Vinicius y a Rodrygo

Toda la polémica que está viviendo Vinicius no hace nada más que perjudicar a los intereses del club y desde los despachos lo saben. Por eso, Florentino está empezando a hartarse del jugador, igual que sus compañeros en el vestuario, y a pesar de que le ha avisado y ha hablado con él para que cambiara su actitud, la situación continúa siendo la misma, por lo que el presidente tendrá que tomar decisiones drásticas.

Respecto a Rodrygo, el delantero ha desaparecido en muchos partidos y su figura empieza a ser más cuestionada de lo habitual. El próximo verano tendrá muchas ofertas, especialmente de los grandes clubes europeos, y no se descarta en absoluto su traspaso para financiar a otros fichajes más necesarios, ya sea en defensa o en el centro del campo, teniendo en cuenta el overbooking que hay en la zona atacante.

El presidente quiere una revolución absoluta en verano

Por lo tanto, Florentino ya no descarta tomar este tipo de decisiones complicadas de cara al próximo verano, ya que sabe que el equipo tendrá que sufrir una revolución drástica para evitar los errores del pasado y de esta temporada. Además de la plantilla, también se producirá, con total probabilidad, un cambio en el banquillo, con Xabi Alonso tomando las riendas.