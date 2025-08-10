Florentino Pérez recibe una oferta récord del Manchester United

El Manchester United quiere hacerse con el jugador Nico Paz, joven y que ha despuntado cedido en el Como 1907 de Cesc Fábregas. El Real Madrid lo tiene valorado en alta estima y sabe del interés de los clubes de la Premier League por el futbolista. El equipo entrenado por Ruben Amorim es quien apuesta más fuerte por el futbolista, pero también Chelsea y Tottenham está interesados. Los 'Spurs' han ofertado por un valor de 40 millones de euros, pero el conjunto blanco lo ha rechazado.

El United espera hacer una potente oferta que pueda satisfacer a Florentino Pérez, que necesita hacer caja para poder acometer otras operaciones. El conjunto blanco y Xabi Alonso quieren incorporar a un defensa central y un mediocentro creativo, pero ya ha hecho una inversión importante en el mercado. Han incoporado a cuatro futbolistas, por lo que vender a Nico Paz por una cifra de 70 millones de euros sería una excelente venta.

Nico Paz quiere triunfar en el Real Madrid

El joven jugador argentino quiere triunfar en el Real Madrd, pero tiene muy complicado gozar de minutos. Su cesión fue un éxito, pero si no puede disponer de minutos en la primera plantilla del conjunto blanco, preferiría salir. El Manchester United es quien más interés y más fuerte ha mostrado, toda vez que ya ha realizado tres incorporaciones de peso en el ataque. Sesko, Mbeumo y Cunha son tres refuerzos de nivel, pero quieren más y Nico Paz sería una excelente opción para conectar la medular con el ataque.

Amorim juega con 3 centrales y cinco jugadores en el centro del campo, por lo que Paz podría ser un gran conector ante el potencial ofensivo firmado. Bruno Fernandes y él serían una gran dupla, pero el United también necesita vender.

Florentino Pérez quier 70 'kilos'

Florentino ha tasado al jugador en 70 millones de euros. Tener hasta tres clubes de la Premier League interesados le ayuda a que haya posible subasta por el futbolista. Manchester United, Chelsea y Tottenham quieren la futbolista, por lo que el mejor postor partirá con ventaja. Nico Paz no cuenta con muchos minutos y valora cambiar.