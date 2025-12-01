Florentino Pérez sospecha que varios jugadores del Real Madrid quieren echar a Xabi Alonso

El Real Madrid está viviendo una crisis de resultados y Xabi Alonso empieza a estar más cuestionado que nunca. El conjunto blanco volvió a empatar en Liga, en este caso en su visita a Montilivi, en el partido contra el Girona, lo que ha dejado al tolosarra en la cuerda floja. De hecho, Florentino Pérez sospecha que varios jugadores dentro del vestuario quieren echar al entrenador.

Esto viene reforzado por la actitud que están teniendo algunos futbolistas sobre el terreno de juego, en especial varios de los pesos pesados, lo que ha provocado que el Madrid solo haya podido ganar un encuentro de los últimos cinco jugados en todas las competiciones, y el único triunfo, contra el Olympiacos en la UEFA Champions League, acabó con los blancos pidiendo la hora.

Florentino Pérez cree que parte del vestuario del Madrid quiere que Xabi Alonso sea destituido

Por eso, el presidente cree que el vestuario del Madrid quiere que el tolosarra sea destituido y hay varios nombres que así lo confirmarían. Jugadores importantes como Vinicius, Fede Valverde o Rodrygo Goes no tienen ningún tipo de relación con Alonso por las decisiones que ha tomado en estos primeros meses de la temporada, lo que ha dificultado la llegada del vasco al banquillo.

Además, otros imprescindibles como Jude Bellingham, Kylian Mbappé o Arda Güler ya no hacen caso al técnico ni presionan como pidió en los primeros días, mientras que Aurelien Tchouameni o Eduardo Camavinga también están muy lejos del nivel exigido, en especial el último, aunque también ha tenido problemas con el entrenador por el simple hecho de no jugar en su posición.

Varios pesos pesados de la plantilla no quieren que el técnico tolosarra siga

La realidad es que Alonso ha perdido a gran parte del vestuario y no parece que la situación sea reconducible de manera fácil. Florentino piensa que varios integrantes de la plantilla quieren que sea destituido y, en especial, algunos de los pesos pesados, por lo que la historia está llegando a un punto donde el presidente tendrá que tomar una decisión drástica si no cambia nada en las próximas semanas.