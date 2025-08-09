Florentino Pérez tiene dos fichajes pendientes de los 90 millones de la venta de Rodrygo

Florentino Pérez tiene en mente la salida de Rodrygo Goes, con destino a la Premier League o quizá el PSG. El objetivo sería financiar dos incorporaciones para el Real Madrid, con un montante total de 90 millones de euros. Un defensa central y un mediocentro creativo son las dos posiciones a reforzar que considera la secretaría técnica y el entrenador. Ibrahim Konaté (Liverpool) y Angelo Stiller (Stuttgart) son los dos nombres que tiene como prioriridades, si bien la lesión del centrocampista en esta pretemporada puede suponer un serio contratiempo.

Rodrygo no convece a Xabi Alonso, como se reflejó durante el Mundial de Clubes. Además, con el sistema de juego actual de dos puntas y cinco centrocampistas, Vinicius y Mbappé tienen mucho peso en el equipo. Por lo tanto, la oportunidad de poder hacer caja con el futbolista es algo que convence a Florentino Pérez.

Rodrygo tiene mercado en la Premier League y en el PSG

El jugador brasileño podría encontrar acomodo en el París Saint Germain o en la Premier League, con nombres como Arsenal o Newcastle como destinos más probables. Desde que salió al descanso en la final de la Copa del Rey, el jugador ha caído en picado y en el Mundial de Clubes apenas tuvo minutos. Además, se ha sumado la llegada de Franco Mastantuono para ocupar la zona derecha del campo, con lo que todavía lo deja más compleja su situación.

Por lo tanto, una venta por unos 90 millones de euros podría ser satisfactoria para todas las partes. El PSG no está dispuesto a ofrecer tanto dinero, por lo que podría ofrecer un truque por el internacional francés Bradley Barcola. Esta situación no convence al Real Madrid, que prefiere apostar por un central y un mediocentro creativo.

Florentino considera que ya se ha hecho un buen esfuerzo

Han llegado cuatro jugadores de gran invel al Real Madrid, como son Dean Huijsen, Franco Mastantuono, Álvaro Carreras y Trent Alexander Arnold. Por lo tanto, para poder conseguir dos piezas más necesita hacer una venta jugadosa con Rodrygo Goes. Habrá que ver si durante el verano puede encontrar el Real Madrid una solución satisfactoria para todas las partes.