Florentino Pérez tira la casa por la ventana para que juegue en el Real Madrid

Florentino Pérez es un presidente conocido por realizar operaciones en el mercado a golpe de talonario. Por eso, el máximo mandatario del Real Madrid puso mucho dinero encima de la mesa para que una joven promesa que estaba buscando media Europa decidiese fichar por el conjunto blanco y continuar su carrera en la entidad madrileña, con el objetivo de hacer historia.

Se trata de Franco Mastantuono, una de las incorporaciones que ha hecho el Madrid este verano. Aunque el futbolista ya se encuentra en la capital española, aún tendrá que esperar a cumplir la mayoría de edad para incorporarse al equipo, es decir, a partir de la semana que viene, cuando sea presentado y pueda unirse ya a sus nuevos compañeros de cara a los próximos años.

Florentino Pérez le pagará un salario muy elevado a Franco Mastantuono

Además del alto traspaso que tuvo que pagar el Madrid, poco más de 63 millones de euros, una parte debido a diferentes impuestos, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del fútbol argentino, desde Argentina también han revelado el salario que cobrará Mastantuono: alrededor de 3,5 millones de euros, una cantidad muy elevada por un jugador que cumplirá 18 años en pocos días.

De hecho, en el país ha sorprendido ese sueldo y se ha calificado de "exorbitante". Es evidente que está por debajo del salario de un argentino muy importante, como es Julián Alvarez en el Atlético de Madrid, pero sí que está muy por encima de cualquier otro talento que se haya marchado de River Plate para dar el paso en Europa, como ha sido el caso reciente de Mastantuono.

El Madrid confía mucho en el potencial del argentino

Aun así, en el Madrid confían mucho en el potencial del jugador y por eso le dieron ese salario a las primeras de cambio para que su entorno viera la confianza total que hay en él y las ganas que tenía el club blanco de su fichaje, teniendo en cuenta que, antes de la irrupción de la entidad madrileña, el PSG estuvo a punto de hacerse con sus servicios.