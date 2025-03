Florentino Pérez toma la decisión más dolorosa y le pide que salga del Real Madrid

El Real Madrid ya está planificando la plantilla de la próxima temporada y la dirección deportiva tendrá que tomar decisiones muy importantes de cara a algunos jugadores del conjunto blanco. En ese sentido, Florentino Pérez será uno de los encargados de tomar las más complicadas y dolorosas, especialmente con la continuidad de algunos futbolistas que ya no cuentan para el equipo.

En ese sentido, el presidente ya habría tomado una decisión crucial sobre el futuro de uno de ellos: Lucas Vázquez. El máximo mandatario blanco habría decidido no renovar el contrato del lateral, que acaba a final de temporada, dando por finalizado así su ciclo en la entidad madrileña después de tantos años y títulos jugando de blanco. El gallego ya no tiene nivel para jugar en el Madrid y se ha decidido que no continúe.

Florentino Pérez no renovará el contrato de Lucas Vázquez

A pesar de que el futbolista le habría pedido a Florentino que le renovara su contrato, al menos por una temporada más, el pésimo rendimiento que ha mostrado el defensa en el terreno de juego, especialmente en este último año, han hecho que la dirección deportiva haya tomado la decisión de no ampliar su vínculo y dejar que el jugador pueda marcharse gratis a final de curso.

Precisamente, tanto el presidente como Carlo Ancelotti creen que Lucas Vázquez ya no tiene nivel para tener minutos en el Madrid, ya que ha sido superado en multitud de ocasiones esta campaña y muchos goles que ha recibido el equipo han sido por su culpa. Ha quedado retratado en varios partidos, especialmente en los más importantes, como los Clásicos, y el club está harto de la situación.

Su sustituto en el lateral, preparado

Teniendo en cuenta que en el próximo mes de julio cumplirá 34 años, se ha decidido que el gallego no continúe para rejuvenecer al equipo. Además, el fichaje de Trent Alexander-Arnold cubrirá su baja en el lateral derecho, por lo que en el Madrid no habrá problemas para poder encontrar a su sustituto en esa posición. Será un aumento de nivel considerable, algo que buscaba la dirección deportiva desde hace tiempo