Florentino Pérez y Xabi Alonso, surgen los primeros roces por un traspaso sensible

Florentino Pérez y Xabi Alonso tienen claro que hacen falta movimientos en este mercado de verano en la plantilla del Real Madrid. La irrupción de Gonzalo García ha dejado sin sitio en la delantera al joven Endrick, que podría salir cedido. El futbolista brasileño fue firmado la pasada temporada como una apuesta de futuro, pero no ha tenido el protagonismo previsto. Con Xabi Alonso como entrenador, parece que no tendrá cabida y más aún si juega solo con dos puntas. Mbappé y Vinicius son los dos titulares, más un joven canterano que se ha hecho protagonisa durante el Mundial de Clubes.

Endrick no tuvo el protagonismo deseado con Carlo Ancelotti y todo parece indicar que con Alonso tampoco va a cambiar. Florentino está meditando en cederlo para fomentar su crecimiento, pero no se descarta que ante una gran oferta pudiera ser traspasado. El joven jugador sudamericano apenas marcó un gol en 22 partidos de LaLiga EA Sports, pero sin duda tuvo su mejor rendimiento en la Copa del Rey.

Endrick está preocupado con su rol en el Real Madrid

Tanto el joven Endrick, como su entorno, esperaban tener más protagonismo en su primera temporada en el Real Madrid. Además, la llegada de otra joven promesa como Franco Mastantuono deja a las claras que su desarrollo no es la prioridad ni de Xabi Alonso ni del club. Por lo tanto, no vería con malos ojos salir cedido para tener los minutos de los que no ha podido disfrutar hasta la fecha.

Quizá ir a un club de menor entidad, pero que le asegure la titularidad, puede ser una opción para el Real Madrid. Un traspaso no está descartado por parte del club, pero tendría que ser de un importe extraordinario tras los 72 millones de euros pagados hace un año por parte de la entidad merengue.

Xabi Alonso está encantado con Gonzalo García

La irrupción de Gonzalo García durante el Mundial de Clubes ha encantado a Xabi Alonso. Esta circunstancia todavía pone las cosas más difíciles para Endrick, que además ver que han pasado a jugar únicamente con dos puntas. Por lo tanto, tendrá que medirar el jugador si quiere salir. Florentino Pérez también lo vería como una opción de hacer caja en el Real Madrid.