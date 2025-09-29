Franco Mastantuono empieza a tener mala fama en el vestuario del Real Madrid

Franco Mastantuono tuvo un gesto muy feo en el derbi del pasado sábado contra el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, donde dio un pelotazo voluntario a la grada. Este gesto le costó la amarilla al joven jugador argentino, que ya empieza a tener mala fama en el vestuario del Real Madrid. Dani Carvajal le tiró de las orejas tiempo atrás, pero no parece escuchar al gran capitán.

Su temperamental carácter no ayuda, puesto que no lleva bien los cambios y quiere no ser suplente en ningún partido. Por eso salió enfadado al Metropolitano, por lo que lo pagó con el pelotazo. Después del choque en el vestuario, Carvajal le aconsejó no tomar el camno del enfado público. Ya hace una semana, contra el RCD Espanyol, se enfadó con Xabi Alonso cuando fue cambiado. El vestuario ha llegado a la conclusión de que no hace caso y que su frustración lo delata.

Xabi Alonso confía en Mastantuono

El técnico donostiarra confía en Franco Mastantuono para ocupar su lugar en la banda derecha, donde juega a pierna cambiada. Su ausencia ante el Atlético de Madrid en detrimento de Bellingham dejó un dibujo asimétrico, por lo que el peso del ataque del Real Madrid pasó por la banda izquierda. Vinicius es quien llevó el peso del ataque, pero el Cholo Simeone vio la formación y sobrecargó su banda derecha. Marcos Llorente, Pablo Barrios y Giuliano Simeone sobrecargaron para proteger ese sector, por lo que se frenó el ataque madridisa.

Al sacar a Mastantuono en el minuto 70 sacó una doble amenaza y se vio que, aunque el Atlético se hundió en bloque bajo para aguantar su renta, al menos tuvo las dos bandas para atacar.

Mastantuono se adapta a la derecha, pero es mediapunta

Las características del jugador son de mediapunta, aunque se haya adaptado a la derecha para actuar a pierna cambiada, como zurdo que es. El joven futbolista tiene un margen de crecimiento inmenso y se ve capacitado para ocupar esa demarcación. Otro de los objetivos de mastantuno es hacer crecer su cifra goleadora en el Real Madrid, puesto que ya marcó al Levante UD.