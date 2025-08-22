Franco Mastantuono no lleva ni dos semanas en el Real Madrid y ya es un problema

El debut de Franco Mastantuono con el Real Madrid fue muy ilusionante por todo lo que se espera del argentino en el terreno de juego. Sin embargo, su irrupción también ha generado un debate y ha traído mucha polémica por casos deportivos y también extradeportivos que, a pesar de que no incumben al jugador para nada, ha hecho que surjan algunos problemas considerables.

Era una noche perfecta para el jugador, ya que debutaba con la camiseta blanca y, encima, en el Santiago Bernabéu. Aun así, su debut se vio salpicado por una controversia inesperada: su nombre de pila, que coincide con el del dictador español, Francisco Franco. Aunque eso ya se sabía de antaño e incluso algunos aficionados hicieron broma con ello, la situación ha sido aún peor.

El debut de Mastantuono con el Madrid, salpicado por varios casos polémicos

Al momento de entrar, el público del Bernabéu empezó a corear su nombre: "Franco, Franco", creando polémica por este hecho. Por otra parte, algunos seguidores del Madrid también se han quejado a la hora de comprar su camiseta en la tienda del club, ya que a la hora de personalizar su elástica, la entidad madrileña no permite estampar "Franco" en la espalda.

Sin embargo, hay que recordar que el jugador lleva "Mastantuono" en su camiseta, como hizo en River Plate y en la selección argentina. Aun así, la medida ha sorprendido a los aficionados blancos, ya que ha sido un futbolista que ha costado más de 60 millones de euros y que, si todo sale bien, será uno de los más importantes del equipo en los próximos años si se cumplen los pronósticos.

El argentino debutó en el Santiago Bernabéu con el conjunto blanco

Además, el argentino también ha estado en el punto de mira por el problema con su inscripción, ya que el atacante ha sido inscrito con ficha del filial, a pesar de su precio. Un aspecto que el Madrid no está nada preocupado en el supuesto caso de una denuncia por alineación indebida, ya que es algo común entre los clubes españoles a la hora de inscribir a jugadores jóvenes.