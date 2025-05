Ha sido el primero en comunicar a Florentino Pérez que no quiere seguir con Xabi Alonso

El Real Madrid está trabajando para reforzar al equipo de cara al año que viene y tiene varias opciones sobre la mesa. Una de las prioridades de la dirección deportiva será la defensa, con los laterales siendo las posiciones prioritarias para ir al mercado. La llegada de Xabi Alonso se va a cobrar algunas bajas y otras que sin serlo de entrada no quieren estar bajo las órdenes del tolosarra.

Hay algunos futbolistas que no aprueban la llegada al banquillo blanco de Alonso, ya que no les permitirá lo que Ancelotti y tendrá más mano dura con los conflictos y divisiones de vestuario. Alonso quiere ser muy contundente con la gestión de los egos y que estos no afecten a la consecución de los títulos, que es el objetivo principal que se marca el entrenador donostiarra. Y los que no congreguen con eso ya saben dónde está la puerta.

Endrick quiere salir del Real Madrid

A pesar de que llegó con el cartel de crack al Real Madrid. La realidad es que al joven ariete brasileño no se le han dado las oportunidades necesarias para que explote en el Real Madrid. La llegada de Alonso sabe que será una losa en su libertad de hacer y deshacer y eso lo ha motivado a tomar una decisión el respecto. Ha solicitado ya al club su salida.

Al delantero internacional por Brasil le gusta más el turno nocturno. Este hecho ya le había comportado choques con Ancelotti y los capitanes en otras ocasiones en las que el futbolista no se presentaba en condiciones a los entrenamientos. Ancelotti y el club decidieron ponerle un psicólogo. Con esto compartía vivencia con su compatriota Vinícius Júnior. Ambos por indisciplina.

Endrick quería desmarcarse de Neymar

En una entrevista a TNT Sports en septiembre de 2023, quiso atajar los rumores que lo situaban frecuentemente en varias discotecas en horario de noche. Endrick quiso callar todas las bocas que le recriminaban este hecho y fue contundente al quererse, según él, desmarcarse de futbolistas como Neymar que habían tenido fama en el pasado por sus fiestas. En el caso de Ney todos sabían que tenía a sus ‘toys’ para liarla gorda por las noches. Uno de los motivos por los que nunca ha acabado de triunfar en el fútbol mundial. Pero todo apunta que el camino de Endrick pinta igual que el del exfutbolista de Barça y Santos.