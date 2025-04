Ha sido el primero en decirle a Florentino Pérez que se irá si llega Xabi Alonso al Real Madrid

Florentino Pérez tendrá que tomar una decisión drástica con Carlo Ancelotti dentro de poco. Lo más probable es que el italiano sea destituido como entrenador del Real Madrid y abandone el club a final de temporada, cerrando así su segunda etapa en el conjunto blanco. Por eso, el presidente ya estaría buscando su sustituto y el principal candidato sería Xabi Alonso, del Bayer Leverkusen.

Sin embargo, el máximo mandatario blanco habría recibido una advertencia por parte de un jugador del Madrid. Un integrante de la plantilla le habría comunicado a Florentino que pedirá irse si acaba llegando el vasco al banquillo del Santiago Bernabéu, ya que preferiría quedarse con Ancelotti. Se trata de Ferland Mendy, uno de los laterales izquierdos del equipo y un futbolista muy criticado durante este curso.

Mendy le ha dejado claro a Florentino que si llega Alonso al banquillo se irá

El francés tiene muy buena relación con Ancelotti y no quiere que el italiano se vaya, ya que es prácticamente la última baza que tiene para seguir jugando muchos años más en el Madrid. El defensa sabe que cuenta con la confianza del actual entrenador y no quiere un cambio en el banquillo. Por eso, si acaba sucediendo su destitución y la llegada de Alonso, no ve claro su futuro en la capital española.

A pesar de que sus representantes y la dirección deportiva llevan tiempo finiquitando un acuerdo de renovación, es posible que Mendy lo parase todo si, finalmente, Ancelotti deja su cargo a final de temporada. Equipos como el PSG o el Manchester City podrían interesarse por el lateral izquierdo, viendo que pediría salir del Madrid al ver muy complicada la posibilidad de jugar.

Es posible que el técnico vasco tampoco quiera la continuidad del francés

Aun así, está por ver si Xabi Alonso querría o no al francés en la plantilla, ya que Mendy ha sido uno de los jugadores más señalados por parte del madridismo por su pésimo rendimiento en el terreno de juego durante el curso, y algunos de sus errores han costado caro al Madrid en varios partidos. Por lo tanto, es posible que se produzca una renovación en el lateral izquierdo del equipo.