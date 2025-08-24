Hay caso Vinícius en el Real Madrid que ya le ha puesto precio, si pagan, adiós

Hay caso Vinicius en el Real Madrid, más aún todavías tras no renovar con el conjunto blanco al pedir cobrar como Mbappé. Vinicius fue suplente contra el Real Oviedo, pero en cambio vio como Rodrygo sí fue de la partida. Florentino Pérez, si llega una oferta por 150 millones de euros lo dejará salir.

El objetivo número 1 del club blanco es renovar a su estrella brasileña, pero no a cualquier precio. Por eso, todo se ha aparcado para hablar más adelante. Eso sí, en el Madrid se plantean todos los escenarios, incluyendo el de llegar al verano de 2026 con el jugador sin renovar y con solo un año de contrato. Ahora bien, en ese caso no podrían pedir los 150 'kilos', puesto que tendría que ser mucho menor.

Vinicius ha sido suplente contra el Real Oviedo

El jugador brasileño ha sido suplente contra el Real Oviedo, puesto que Rodrygo y Franco Mastantuono tuvieron la titularidad y además respondieron de la mejor forma. El Real Madrid ganó por 0-3 al conjunto asturiano, con dos goles de Kylian Mbappé. Esto ha hecho que el jugador pueda reflexionar y valorar sí se ve con ganas de renovar con el club blanco.

Ahora mismo Florentino Pérez sigue negociando, pero dentro del club no ha gustado nada que quiera renovar con los emolumentos de Mbappé. Vinicius marcó el tercer gol contra el Real Oviedo, por lo que se siente reforzado y espera seguir viendo puerta con facilidad.

El Real Madrid no va a renovarlo como Mbappé

Eso ya se ha lo ha dicho ya al jugador, que no va a cobrar como Kylian Mbappé. En caso, eso sí, de no aceptar la renovación y quedarse con un solo año por delante, el Real Madrid firmaría vender al jugador por 150 millones. No es el escenario deseado ni el más probable, porque además con un año de contrato no es fácil que nadie lo pague. Sobre todo después de sentir que el futbolista brasileño no ha cumplico con lo pactado con su renovación, porque desde el club sostienen que llegaron a un acuerdo verbal con él, y ahora no lo quiere cumplir para cobrar como Mbappé.