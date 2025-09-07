Hay un caso en el vestuario del Real Madrid más difícil de gestionar que Vinícius

Los primeros meses de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid tiene muchas cosas positivas, pero también incógnitas. Una de ellas es lo que pasará con el joven brasileño Endrick, que ahora mismo está lesionado y apunta a regresar en octubre. El objetivo del entrenador es imprimir su filosofía en cada entrenamiento y en cada partido, gran presión tras pérdida para no conceder ataques a los rivales, un fútbol posicional para controlar el encuentro y dar protagonismo a los jóvenes.

Nombres como Franco Mastantuono, Álvaro Carreras, Dean Huijsen o Arda Guler tiennen muchos minutos y titularidades. Sin embargo, el joven Endrick es un caso muy particular. Lleva lesionado desde el final de la pasada temporada, en un encuentro contra el Sevilla FC en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Además, en el Mundial de Clubes ha irrumpido el joven canterano Gonzalo García, que tuvo una gran actuación y se ha quedado como suplente de Kylian Mbappé.

Endrick contempla salir cedido para sumar minutos

El joven Endrick sabe que volver de su lesión y además ser el tercer delantero del Real Madrid le dejaría las cosas muy complicadas. Es por ello que no descarta salir cedido y buscar minutos a partir del mercado invernal, pero antes quiere tener una charla personalizada con Xabi Alonso. Mbappé es el delantero titular indiscutible y eso lo aceptan en el equipo, pero ser el '9' suplente es lo que está en disputa. Ahora mismo Gonzalo parte con ventaja, algo que preocupa al brasileño.

Endrick esperaba jugar más con Carlo Ancelotti, pero ve que con Xabi Alonso todavía lo va a tener más complicado. Es por eso que primero quiere recuperarse para ver si dispone de minutos. De no ser así, seguramente pueda sopesar salir cedido para jugar y así recuperar un nivel óptimo para rendir en el Real Madrid en 2026.

El Real Madrid no contempla traspasarlo

Endrick costó 72 millones de euros al Real Madrid, por lo que en ningún caso considera que salga traspasado. La cesión podría ser un buen recurso para que el joven jugador recupere su mejor versión, pero nada más que eso.