Huijsen se ha sorprendido, para mal, con el trato que recibe de Vinícius

Dean Huijsen afronta sus primeros meses en el Real Madrid. El joven defensa central ha irrumpido con fuerza en el vestuario, pero con quien ha tenido hasta ahora una mala experiencia es con Vinicius Junior. Considera al jugador brasileño altivo y que va a lo suyo, por lo que hasta el momento no ha congeniado. Tanto en el Mundial de Clubes como en la primera jornada de LaLiga EA Sports el central ha sido titular, por lo que goza con toda la confianza de Xabi Alonso.

Huijsen formó pareja con Eder Militao contra CA Osasuna y todo apunta a repetirse contra el Real Oviedo. Su relación con el resto de vestuario es muy positiva, pero con Vinicius no tiene buena relación y parece complicado que cambie. Por lo pronto, cada uno va a lo suyo y no se miran.

Huijsen se siente importante en el vestuario

El joven central es titular en la selección española y también el Real Madrid, por lo que se ha hecho importante en el vestuario. Sabe del peso que ha ganado y tiene buena relación con todos sus compañeros, por lo que no le preocupa no haber congeniado con Vinicius Junior. El brasileño ha perdido relación con muchos de sus compañeros durante los últimos meses, especialmente con el clan francés (Mbappé, Tchouameni, Ferland Mendy o Camavinga) y con otros jugadores como Bellingham.

Dean Huijsen confía en hacerse fuerte junto a Eder Militao, que es compatriota de Vinicius. Si congenia con el central brasileño eso también puede hacer que 'Vini' lo mire con otro ojos, de cara a ganarse su respeto dentro del vestuario.

Vinicius y Huijsen no se toleran

Huijsen considera que va de divo y no le gusta nada su actitud. En cambio, Vinicius piensa que el joven central es prepotente y no le trata con el respeto que se merece, como estrella del Real Madrid y del fútbol mundial que es. No parece que la situación sea reconducible, si bien Xabi Alonso podría mediar entre ambos. De cara a este partido contra el Real Oviedo, ambos formarán juntos pero no se mirarán a la cara, respectivamente.