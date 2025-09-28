Huijsen y Álvaro Carreras están hartos de taparle las vergüenzas, no está para ser titular en el Real Madrid

Dos de los jugadores más señalados del Real Madrid el sábado en el Riyadh Air Metropolitano fueron Dean Huijsen y Álvaro Carreras. La actuación defensiva del conjunto blanco fue muy cuestionado, puesto que encajó cinco goles contra el Atlético de Madrid. Es la mayor goleada conseguida por el conjunto rojiblanco contra el cuadro merengue en más de 70 años. Los dos defensas en el vestuario se sintieron muy poco arropados por el centro del campo, especialmente por Jude Bellingham y Vinicius Junior.

La actuación del centrocampista inglés dejó muchas dudas pero no solo con respecto al jugador, sino también con respecto a un Xabi Alonso que apostó por un futboista bajo de ritmo. Franco Mastantuono estuvo en el banquillo y no gustó eso dentro del vestuario, que piensa que se respetaron en exceso las jerarquías. Huijsen y Carreras están hartos de tapar las vergüenzas a Bellingham y Vinicius, que no defienden.

Bellingham cree que mejorará con más partidos en el Real Madrid

Después de varias semanas de baja por su operación de su lesión del hombro ha hecho que este entrano en el equipo de a poco, por eso su participación en el derbi contra el Atlético de Madrid fue precipitada. Huijsen y Carreras sufrieron la falta de trabajo de Bellingham en la medular, donde Koke dominó el partido. El gol del 2-2 de Sorloth viene de un gran pase del 6 colchonero, que tuvo tiempo para colocar el balón con un Jude contemplativo que lo dejó pensar.

Los dos nuevos fichajes del Real Madrid se sintieron desprotegidos con respecto a las acometidas del Atlético de Madrid. El Cholo Simeone planteó un partido con muchos duelos aéreos y ante la pasividad de Bellingham y Vinicius en tareas defensivas pudo asediarlos. Es algo que sin duda tiene que tener en cuenta Xabi Alonso para el futuro próximo y la jornada de UEFA Champions League que está por venir.

Huijsen y Carreras salieron señalados

Dos de los nuevos fichajes salieron muy señalados en el partido del Metropolitano, pero el club tiene toda lla confianza pusta en ambos futbolistas. Xabi Alonso también, por lo que considera que es cuestión de ajustar ciertos detalles defensivos.