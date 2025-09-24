Huijsen y Álvaro Carreras le tapan las vergüenzas, le falta nivel, el Real Madrid, por momentos, juega con 10

El Real Madrid consiguió una nueva victoria en la Liga después de derrotar al Levante en el Ciutat de Valencia (1-4). Los blancos no tuvieron piedad de los valencianos e incluso la goleada podría haber sido mayor. Sin embargo, en defensa la situación fue diferente, ya que Xabi Alonso colocó en el terreno de juego una defensa de circunstancias por las rotaciones que quiso realizar.

En ese sentido, el tolosarra hizo jugar a Raúl Asencio de lateral derecho, a Dean Huijsen y Álvaro Carreras como pareja de centrales y a Fran García en la banda izquierda. Precisamente, este último acabó siendo el más señalado de los cuatro atrás, ya que entre Huijsen y Carreras le tuvieron que tapar las vergüenzas en más de una ocasión, dejando claro que le falta nivel para jugar en el Madrid.

Huijsen y Carreras tupieron que tapar algunas acciones de Fran García

Aunque no cometió ningún error importante, al principio del encuentro, algunos jugadores del Levante le superaron con facilidad en varias ocasiones, y a pesar de que luego se repuso, no acabó de ser decisivo ni en defensa ni en ataque. Fue participativo con el balón en los pies, pero el equipo cree que, por momentos, se juega con 10 si él está en el terreno de juego.

Además, y con el nivel que está dejando Álvaro Carreras sobre el campo, parece muy complicado que el canterano pueda seguir teniendo minutos una vez no haya ningún problema con las lesiones en la defensa. Continuará siendo un futbolista de rotación, pero si no mejora su nivel, será muy difícil que pueda continuar teniendo opciones sobre el césped bajo las órdenes del entrenador.

El lateral no está demostrando el nivel suficiente para jugar en el Madrid

De hecho, en el Madrid no descartan que haya cambios importantes en esa posición, el lateral izquierdo, teniendo en cuenta que ahora hay tres jugadores para esa demarcación. El conjunto blanco desearía quitarse uno para el mercado de invierno, ya sea Fran García o Ferland Mendy, pero está por ver cuál de los dos sería el sacrificado.