Huijsen y Arda Güler le están animando, pero está hundido

El joven lateral Fran García ha visto como se ha reducido su estatus, especialmente después del Mundial de Clubes. El jugador manchego no ha sumao minutos ante el fichaje y el rendimiento de Álvaro Carreras, firmado por 50 millones de euros procedente del Benfica. No baja los brazos y lucha por ser su escudero, pero sabe que está muy complicado. Además Ferland Mendy regresa de su lesión y todavía lo pone más complicado.

En el Mundial de Clubes dio un gran rendimineto el ex jugador del Rayo Vallecano, pero el fichaje de Carreras lo ha dejado sin sitio en el once titular. Ha pasado de jugarlo todo durante el Mundial de Clubes a no jugar nada en LaLiga EA Sports. Esa ha sido la realidad de Fran García, puesto que fue el único jugador de campo (el otro fue Courtois) en volver de Estados Unidos con 540 minutos en su haber, como jugador clave para el técnico.

La llegada de Álvaro Carreras ha encantado al cuerpo técnico y se ha mostrado indiscutible en el carril izquierdo. Esta circunstancia ha dejado sin minutos a Fran García en las tres primeras jornadas de LaLiga. No jugó contra Osasuna, Oviedo y Mallorca.

El parón de selecciones le sirve para trabajar

Fran García se ha tomado este parón de selecciones como una puesta a punto para él. No va con la selección española, al igual que Carreras, por lo que sirve a los dos jugadores como una motivación extra para llegar en su mejor forma posible al duelo del Reale Arena contra la Real Sociedad. Además, está la liguilla de la UEFA Champions League a la vuelta de la esquina.

El jugador no deja de trabajar duro y espera su oportunidad. Si en el Mundial de Clubes fue importante para Xabi Alonso, puede recuperar su estatus en cualquier momento.

La carrera por ser el suplente de calidad

Fran García no solo mira a Carreras, sino también a un Mendy que regresa de su lesión. Con el titular no hay dudas, con el puesto asegurado para Álvaro Carreras, pero tanto Fran como Ferland optan por ganar la carrera del escudero. Los entrenamientos serán muy importantes, así como el calendario.