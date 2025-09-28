Huijsen y Carreras culpan a Xabi Alonso por falta de reacción técnica

La actuación coral del Real Madrid dejó muchísimas dudas y bastantes señalados en el derbi contra el Atlético de Madrid. La contundente goleada (5-2) se explicó con un planteamiento claro, donde el equipo del Cholo Simene cargó el área con Sorloth, los centros laterales de Nico González y Giuliano, además de un estelar Julián Álvarez. La defensa blanca estuvo muy sometida y superada en estos duelos áereos, por lo que jugadores como Dean Huijsen o Álvaro Carreras salieron muy magullados del envite.

A nivel interno, los dos futbolistas han dejado claro que a nivel táctico se sintieron sometidos. Consideran que Simeone superó en la pizarra a Xabi Alonso, especialmente con el balón parado ofensivo. Los dos defensas se sintieron muy superados y creen que el partido no estuvo bien planteado. El desastre colectivo dejará seguro reflexiones en el cuerpo técnico y en el vestuario.

Dean Huijsen quedó muy marcado en acciones defensivas

El joven central Dean Huijsen (Bournemouth) fue firmado como un central de presente, pero especialmente de futuro. Entre sus características destaca especiamente la salida de balón, donde tiene una gran capacidad para desplazar en largo, conducir y filtrar pases entre las líneas enemigas. Sin embargo, su capacidad defensiva está en entredicho, especialmente en los duelos a su espalda y en el juego aérero. En el gol del 2-2 con Sorloth quedó claramente señalado, puesto que perdió su espalda y se la 'comió' el delantero noruego.

Este es el punto débil de un chico que ahora mismo es titular en la selección española, al igual que su rival de ayer, Robin Le Normand. Además de Huijsen, sufrió especialmente Álvaro Carreras.

Álvaro Carreras también estuvo muy superado

Giuliano Simeone fue un dolor de muelas para Álvaro Carreras, que estuvo muy exigido durante todo el derbi madrileño. Cargaron las bandas los jugadores del Atlético de Madrid, tanto con el número 20 rojiblanco como con Marcos Llorente en el sector derecho. Pablo Barrios también cayó a esa zona y con un Giuliano que estiraba al equipo generaba muchas dudas en Carreras. Considera que Xabi Alonso no lo supeo gestionar y dejó al lateral izquierdo blanco en inferioridad.