Huijsen ya tiene nuevo socio en el Real Madrid: firmará el 1 de enero

El Real Madrid sigue afinando su planificación y hay una prioridad clara: reforzar la defensa. Las lesiones, el paso del tiempo y la irregularidad en algunos tramos de la temporada han dejado al descubierto la necesidad de incorporar un central de primer nivel. En ese escenario, el club ya habría dado un paso decisivo para encontrar al compañero ideal de Dean Huijsen, el joven central llamado a ser importante en el futuro inmediato del equipo.

Un central contrastado para liderar la defensa

Con la situación de David Alaba cada vez más complicada y sin garantías de continuidad al máximo nivel, en el Real Madrid entienden que hace falta un relevo de peso. El nombre que ha ganado fuerza es el de Dayot Upamecano, actual jugador del Bayern de Múnich. El central francés termina contrato el próximo 30 de junio y, por ahora, no ha renovado con el club alemán.

Según ha informado el periodista francés Santi Aouna, el Real Madrid ya habría alcanzado un acuerdo verbal con el futbolista. El club blanco estaría dispuesto a asumir todas sus exigencias contractuales, un detalle que ha sido clave para cerrar el entendimiento. Aunque en Alemania insisten en que el Bayern todavía confía en renovar a su central, desde Francia aseguran que el pacto con el Madrid está cerrado y solo falta la firma.

🚨 BREAKING: Real Madrid have reached a verbal agreement with Dayot Upamecano.



They have informed the player that they are willing to accept ALL of his perosnal terms demands. @Santi_J_FM pic.twitter.com/V6LFW9Ybfs — Madrid Zone (@theMadridZone) December 13, 2025

Upamecano tiene 27 años, mide 1,86 metros y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su valor de mercado ronda los 60 millones de euros, pero llegaría como agente libre, lo que convierte la operación en una oportunidad estratégica de primer nivel. En el club consideran que su perfil mejora claramente lo que hay ahora mismo en la plantilla.

Firma en enero y aterrizaje en verano

Si el acuerdo verbal se confirma, el 1 de enero será una fecha clave. A partir de ese día, el Real Madrid podrá firmar oficialmente al jugador para incorporarlo el próximo verano, una fórmula que el club ya ha utilizado con éxito en otras ocasiones, según apunta Defensa Central. Después, como es habitual, intentará mantener el acuerdo en discreción hasta el tramo final de la temporada, aunque rara vez se logra evitar las filtraciones.

En lo deportivo, Upamecano aportaría solidez, potencia física y dominio aéreo, uno de los puntos débiles del equipo en los últimos meses, especialmente en acciones a balón parado y centros laterales. Además, su experiencia en grandes escenarios y en partidos de máxima exigencia le permitiría asumir galones desde el primer día. La idea es clara: formar una pareja de centrales con Huijsen como apuesta de futuro y Upamecano como líder inmediato. Juventud y jerarquía en una misma línea. Si todo sigue el guion previsto, el Real Madrid habrá dado un golpe silencioso pero decisivo en el mercado.