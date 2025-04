Klopp pide una revolución de mayor riesgo que Xabi Alonso para ir al Real Madrid

Carlo Ancelotti abandonará el Real Madrid a final de temporada, dando por finalizada así su segunda etapa en la entidad madrileña. Florentino Pérez lleva tiempo trabajando en su sustituto, y a pesar de que Xabi Alonso es el principal candidato, el presidente tiene un plan B por si el vasco acaba fallando. La alternativa sería Jürgen Klopp, el exentrenador del Liverpool y actual director de fútbol de la marca Red Bull.

El alemán no le cerraría la puerta al Madrid para volver a los banquillos, pero le habría puesto algunas condiciones al máximo mandatario blanco para poder dar el sí definitivo. La intención que tendría Klopp sería la de realizar una revolución de mucho riesgo en la plantilla del conjunto madrileño, con una limpieza a fondo y acometer muchos fichajes para aumentar el nivel del equipo.

Klopp quiere una revolución absoluta en la plantilla del Madrid

Klopp tiene claro que la actual plantilla del Madrid necesita mucho arreglo y solo se podría realizar con una revolución absoluta, algo que Florentino Pérez no acaba de ver. De hecho, y por ese motivo, el presidente se decantaría por el plan más moderado de Alonso. El tolosarra también quiere hacer un poco de limpieza en la plantilla y ya ha dejado claro a los jugadores con los que no cuenta, pero no tan grande como la del alemán.

Además, los fichajes que querría hacer el vasco irían conforme a la dirección deportiva, mientras que Klopp ha propuesto otros nombres de incorporaciones que no acaban de convencer en los despachos del conjunto blanco. Aun así, esto no supondría ningún problema a la hora de darle el cargo de entrenador si finalmente el principal candidato, Xabi Alonso, no acaba llegando al Santiago Bernabéu.

El cambio en el banquillo del Madrid es completamente seguro

Lo que está claro es que Ancelotti no continuará una temporada más en el Madrid y estos últimos meses de la campaña serán sus últimos como el técnico de la entidad madrileña. Su ciclo ha terminado y Florentino tiene claro que es necesario un cambio drástico para que los blancos vuelvan a reinar en Europa.