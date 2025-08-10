Kylian Mbappé tiene un problema grave fuera del Real Madrid

Desde que llegó al Real Madrid, Kylian Mbappé se ha hecho con el liderato del equipo. Eso sí, el rendimiento ha sido más individual que colectivo, con 44 goles y 5 partidos en 59 partidos. Se ha ganado ser imprescindible en el conjunto blanco, por delante de jugadores como Vinicius y Bellingham. Ahora bien, este buen rendimiento en el terreno de juego no ha sido capaz de trasladarlo a los despachos. Se hizo con el control del SM Caen, que por aquel entonces estaba en la segunda división francesa.

La gestión del club ha sido catastrófica, puesto que descendió a tercera categoría al ser colista con apenas 16 puntos. Esto preocupa sobremanera a Mbappé, que además ha recibido duras críticas por parte de los aficionados del Caen. Asimismo, esto también genera incertidumbre dentro del Real Madrid, especialmente por el cuerpo técnico. Xabi Alonso no quiere que mentalment no este enfocado en desarrollar su nivel de blanco, algo clave para tener éxito en la temporada.

Mbappé quiere ser el líder del Real Madrid

El jugador francés pretende dar un paso adelante en esta nueva temporada del Real Madrid. La pasada campaña solo consiguió dos títulos de menor entidad para lo que aspira Mbappé (Supercopa de Europa e Intercontinental), por lo que esta campaña 25-26 tiene el objetivo de superar al FC Barcelona. LaLiga EA Sports, Copa del Rey y UEFA Champions League son los grandes resto que tien por delante el galo, pero que también tiene que gestionar el ascenso del SM Caen desde la tercera división.

Perder el foco en el Real Madrid le pasaría factura a Mbappé, pero también perder el foco en el Caen le ha llevado al descenso en Francia. Es complicado mantener este equilibrio y eso le ha pasado factura al jugador. Los aficionados del SM Caen han sido muy críticos con su gestión, puesto que consideran que están más preocupados en liderar el conjunto merengue que en ser el presidente del club galo.

El objetivo es ascender al SM Caen

Se ha llevado a cabo una importante reestructuración del SM Caen con el objetivo de lograr el ascenso. Mbappé ha tomado decisiones estratégicas y ha hecho un cambio profundo de la plantilla. Espera que de resultado y pueda suponer el ascenso.