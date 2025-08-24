La mano dura de Xabi Alonso deja la primera víctima: no jugará contra el Oviedo, su actitud es inaceptable

Xabi Alonso está muy decepcionado con Raúl Asencio, tanto dentro como fuera del campo. El joven central ha tenido un rendimiento muy pobre y no está respondiendo a las expectativas. Desde que debutó con Ancelotti, el central del equipo ha tenido que ir cediendo protagonismo en el equipo y apunta a ser inexistente bajo las órdenes del nuevo entrenador, Xabi Alonso. A pesar de que el canterano fue una de las irrupciones de la temporada pasada, con Alonso es el último defensa en la rotación.

David Alaba y sus problemas físicos lo tienen fuera del equipo, que lo quiere colocar en Arabia. Ahora bien, con Dean Huijsen y Eder Militao la pareja de centrales está definida, más un Rudiger que está de central suplente. Ferland Mendy también podría ejercer de tercer central, por lo que competencia tiene en la zona de la zaga.

Raúl Asencio no cuenta para Xabi Alonso

Desde dentro del club y algunos de sus compañeros le habrían recomendado al jugador que lo mejor para él es que se fuera cedido a otro equipo, con el objetivo de tener minutos y así podeer crecer como futbolist. Ha renovado hasta el año 2031, pero a su edad necesitará jugar con regularidad, algo que con Xabi Alonso no conseguirá en el corto plazo. Raúl Asencio no ha convencido con su rendimiento, especialmente en el Mundial de Clubes. En la primera jornada de LaLiga EA Sports tampoco tuvo minutos contra CA Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu (1-0).

Sus errores en el área propia lo han condenado

Los errores en área propia del Mundial de Clubes lo han dejado muy mermado en su credibilidad con respecto al entrenador. Raúl Asencio cometió un penalti contra el Al Hilal y fue expulsado contra el Pachuca mexicano, amén del grave error cometido en semifinales contra el París Saint Germain.

Ahora en LaLiga EA Sports lo tiene muy complicado, puesto que el entrenador considera que ha bajado los brazos durante el entrenamiento. La actitud de Raúl Asencio no ha sido la que él esperaba, puesto que consideraba que el central debería de haber mostrado rebeldía.