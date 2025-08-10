La relación de Courtois con Xabi Alonso está yendo a peor

El portero belga Thibaut Courtois no se siente cómodo con las decisiones que está adoptando Xabi Alonso con respecto a la portería. El entrenador donostiarra ha pedido un portero joven para ir aportanto un relevo generacional en los guardametas del Real Madrid. El cancerbero Lunin no genera confianza y se le ha abierto la puerta salida, por lo que se rastrea el mercado en la búsqueda de un portero de presente y especialmente de futuro.

El número 1 belga no siente confianza por parte del cuerpo técnico y lo ha hecho saber a la cúpula del Real Madrid. Courtois está a un gran nivel y le han ofrecido renovar, pero a sus 33 años considera la dirección deportiva que tienen que mirar al futuro del club blanco. Lunin no ofrece confianza más allá de ser un portero para la Copa del Rey o como suplente de garantías, pero ya se busca un futuro titular.

Courtois se siente imbatible

El portero belga ha recuperado su mejor nivel y no piensa ceder un ápice ante un cancerbero más joven. Courtois y su entorno consideran que es el mejor portero del mundo, por lo que no teme a la competencia que le pueda llegar. Eso sí, le gustaría sentir más confianza por parte del cuerpo técnico. Ha tenido una conversación con Xabi Alonso cara a cara, con el objetivo de aunar fuerzas.

Ha pasado por lesiones importantes Courtois y ha recuperado su mejor versión, lo cual le da mucha credibilidad dentro del Real Madrid. Confía en firmar pronto su renovación y así todavía sentirse más importante dentro de la entidad. Estará aún así pendiente a que portero pueda llegar a la portería.

Lunin está sentenciado

Si Courtois no siente la confianza que esperaba, Lunin directamente está sentenciado. El ucraniano no tuvo la confianza deseada por parte de Ancelotti ni tampoco ahora con Xabi Alonso. Le han ofrecido buscar una portería en la Primera División de cualquiera de las cinco grandes ligas. Además, la renovación de Courtois y la búsqueda de un portero joven le manda un mensaje claro de que el club no apuesta por él.