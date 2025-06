Las sospechas en el vestuario del Real Madrid llevan al protegido de Xabi Alonso

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha traído un giro defensivo con nombres destacados como Trent Alexander‑Arnold, fichado para reforzar la banda derecha. Su incorporación fue impulsada por el técnico y respaldada por Florentino, que incluso agilizó su llegada antes del Mundial de Clubes. Aun así, desde dentro del vestuario comienzan a surgir dudas: ¿es Trent realmente el perfil “determinante” que se esperaba?

Mientras tanto, en Valdebebas circulan opiniones que preferirían ver en su lugar a un lateral puro o un mediocampista más intenso. Se habla de que, en próximas sesiones o encuentros, Alonso pondrá a prueba su compromiso real, exigiendo mucho más allá de su nombre o estatus en el mercado.

Sospechas en el vestuario: el “protegido” de Xabi Alonso, pero lejos de brillar

Según fuentes cercanas al grupo, algunos compañeros muestran recelo ante lo que consideran un favoritismo visible. Aunque Trent ha sido recibido con facilidad “como en casa”, según él mismo reconoció, su rendimiento en estos primeros entrenamientos y el debut ante Al‑Hilal no han convencido plenamente. El inglés cumplió con una actuación defensiva aceptable y generó juego desde la banda, pero la percepción es que aún no ha asumido un rol clave en el 4‑3‑3 propuesto por Alonso.

No es que falte técnica: su brillante trayectoria en el Liverpool y su adaptabilidad ya se hicieron visible, incluso dominando el español en público. Sin embargo, en un vestuario acostumbrado a marca, rigor táctico y compromiso, la postura de Alonso hacia él genera división. Algunos ven que disfruta de un blindaje preferencial, lo que está alimentando reticencias ante su falta de protagonismo tangible en el campo.

¿Héroe o simple añadido? Alonso mantiene su confianza, pero el control es férreo

Xabi Alonso ha sido claro públicamente en su idea: Trent es una pieza clave para la construcción del proyecto defensivo y ofensivo. Ha hablado directamente con él para ajustar su papel, insistiendo en la importancia de la presión alta y el repliegue rápido, tal y como enseñó en Leverkusen. Por ahora, Alexander‑Arnold actúa como una alternativa versátil, capaz de actuar como carrilero o incluso de abrirse al medio campo, pero sin la responsabilidad de liderazgo que se pensaba.

El ambiente está en equilibrio precario: Trent goza de confianza oficial, pero no ha conseguido disipar todas las dudas. El mensaje del vestuario es claro: aquí no hay estrellas blindadas. Si Alexander‑Arnold no demuestra con resultados que puede ser determinante en los duelos, riesgo de caer será real. Y en un Real Madrid exigente, eso no es una opción.