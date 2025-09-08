Luis de la Fuente está siendo presionado para que lleve a tres del Real Madrid al Mundial

La selección española ha empezado con muy buen pie su clasificación para el Mundial de Estados Unidos del año que viene gracias a sus victorias contundentes en las dos primeras jornadas ante Bulgaria y Turquía. Luis de la Fuente decidió convocar a la mayor parte del grupo que ganó la Eurocopa para reafirmar su idea, pero de cara a la cita mundialista, se han pedido cambios.

Precisamente, el Real Madrid habría estado presionando al seleccionador para que lleve a tres jugadores del conjunto blanco al Mundial, teniendo en cuenta el nivel que tienen y lo que significaría que la entidad madrileña esté representada de esa manera en el torneo. Se trata de Dani Carvajal, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, tres futbolistas que son muy importantes en el club blanco.

El Madrid quiere que De la Fuente convoque a tres jugadores para el Mundial

Los dos primeros ya han sido llamados por el entrenador en esta convocatoria, siendo el central quien más protagonismo ha tenido, ya que ha sido titular indiscutible bajo las órdenes del seleccionador, mientras que el madrileño ha ido teniendo algunos minutos sobre el campo. Sin embargo, la ausencia del lateral izquierdo en la lista es lo que sorprendió, y no quieren que se repite.

El Madrid cree que Carreras ha tenido un gran inicio de temporada con el equipo y, por ende, debería haber sido llamado con la selección, ya que se ha consagrado como uno de los mejores laterales del panorama español. Aun así, Luis de la Fuente ha sido fiel a sus ideas y no ha querido cambiar a sus dos jugadores de banda, como son Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Carvajal, Huijsen y Carreras deberían estar en la lista de la selección

De cara a las próximas convocatorias y hasta el Mundial, el conjunto blanco cree que Carreras acabará siendo convocado, ya que confían plenamente en él, mientras que parece improbable que Carvajal y Huijsen también pierdan su papel de imprescindibles en la Roja. Por lo tanto, la entidad madrileña tiene claro que, si no pasa nada extraño y no hay presiones de otras partes, tendrá a tres jugadores en el combinado nacional para la cita mundialista.