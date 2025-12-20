Luis de la Fuente lo coloca por delante del mejor del Barça y será titular en el Mundial con España

Luis de la Fuente vuelve a situarse en el centro del debate. El seleccionador español ha tomado una decisión que no ha pasado desapercibida y que ya genera controversia en el entorno del fútbol nacional: Dean Huijsen estará por delante de Pau Cubarsí y apunta a ser titular con España en el Mundial de 2026. Un giro inesperado que contrasta con el rendimiento reciente de ambos defensores y que reabre el debate sobre el criterio del técnico riojano.

La apuesta resulta aún más llamativa teniendo en cuenta el irregular inicio de temporada de Huijsen. El central ha encadenado varias actuaciones muy discretas, dejando dudas en la salida de balón, en la lectura defensiva y en los duelos a campo abierto. A ello se suma una lesión en la rodilla izquierda que lo mantuvo varias semanas alejado de los terrenos de juego, cortando cualquier posible continuidad. Pese a todo, De la Fuente ha seguido de cerca su evolución y ha tomado una decisión firme: salvo giro dramático, será uno de los hombres fuertes de la defensa española en la cita mundialista.

Huijsen, una apuesta personal del seleccionador

El mensaje ya ha sido trasladado al propio futbolista. De la Fuente confía en su perfil físico, su envergadura y su experiencia en contextos de alta exigencia, factores que considera clave para un torneo corto como un Mundial. El seleccionador valora especialmente su capacidad para imponerse en el juego aéreo y su agresividad defensiva, aunque estas virtudes no siempre hayan ido acompañadas de regularidad esta temporada.

Esta decisión implica dejar en un segundo plano a Pau Cubarsí, uno de los centrales más fiables del Barça en el último año. El joven defensor azulgrana ha ofrecido un rendimiento notable, con una madurez impropia de su edad, destacando por su colocación, su serenidad con balón y su capacidad para anticipar. Muchos consideran injusto que, pese a estar rindiendo a mejor nivel, parta por detrás de Huijsen en los planes de la selección.

Un patrón que se repite: Cubarsí y Joan García

La polémica recuerda a otro caso reciente: el de Joan García. Pese a ser uno de los porteros más sólidos del Barça, De la Fuente optó por dejarlo fuera en favor de Unai Simón, cuyo rendimiento esta temporada ha sido claramente inferior. El seleccionador volvió a apostar por la confianza y la jerarquía antes que por el momento deportivo.

Con Huijsen sucede algo similar. De la Fuente prioriza su convicción personal, aun sabiendo que la decisión no será popular. El tiempo dirá si la apuesta le da la razón o si vuelve a abrir una herida difícil de cerrar en la Roja.