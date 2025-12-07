Pau Cubarsí, y no es el único, empieza a peligrar en los planes de Luis de la Fuente para el Mundial

Aunque Pau Cubarsí estará en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial de 2026, su condición dentro del equipo ha cambiado: su titularidad empieza a peligrar. El seleccionador lo considera un jugador indispensable para el futuro, pero su bajada de rendimiento esta temporada con el FC Barcelona ha abierto la puerta a una competencia feroz en el eje de la defensa.

Cubarsí, que irrumpió con una madurez impropia de su edad, ha tenido un año más irregular. Hansi Flick lo ha utilizado muchas veces como central zurdo, una posición que no es natural para él y que ha expuesto ciertas debilidades, especialmente en salida orientada y en correcciones largas hacia banda. Aunque su lectura defensiva continúa siendo notable, su impacto ha sido menos determinante que en su temporada de explosión.

Una competencia durísima por el centro de la defensa

La Roja contará en el Mundial con una nómina de centrales de altísimo nivel. Aymeric Laporte, a pesar de jugar en Arabia, sigue siendo una referencia para De la Fuente por su fiabilidad y liderazgo. Dean Huijsen, con una temporada muy sólida en España, se ha ganado un lugar real en la pelea por la titularidad gracias a su potencia física y su calidad técnica. Y, sobre todo, aparece Eric García, cuya campaña está siendo sobresaliente: regularidad, polivalencia, jerarquía y una evolución táctica que ha sorprendido incluso en la Federación.

En este contexto, Cubarsí ya no parte con ventaja automática. Tendrá que reivindicarse durante la concentración previa y en los amistosos, donde el seleccionador evaluará quién llega en mejor forma.

Los argumentos de Cubarsí para recuperar su sitio

Aun así, Cubarsí conserva atributos que lo mantienen plenamente competitivo: salida de balón privilegiada, capaz de romper líneas con pases tensos o conducciones inteligentes, colocación defensiva sobresaliente, rara en un jugador tan joven y personalidad para asumir responsabilidades en escenarios de máxima presión.

Para encajar en el once de De la Fuente, Cubarsí podría beneficiarse de un sistema con central corrector a su lado, permitiéndole enfocarse en la iniciación y no tanto en los duelos físicos. El seleccionador valora su perfil, pero ya no es indiscutible: el Mundial exigirá su mejor versión.