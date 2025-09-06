Luis de la Fuente reconoce el error, pide disculpas al Real Madrid

Luis De La Fuente en este parón de selecciones ha dejado claro quiénes son sus delanteros en esta convocatoria contra Bulgaria y Turquía, respectivamente. Mikel Oyarzabal, Ayoze Pérez y Álvaro Morata parecen las opciones más fiables para el seleccionador. Gonzalo García, que apunta a ser titular contra la Real Sociedad en el Real Madrid a la vuelta del parón, también podría haber tenido hueco en la convocatoria.

Samu Omorodion y Ferrán Torres también pueden formar parte de los planes del seleccionador español. Eso sí, Gonzalo García, pese a ser citado con la Sub-21, ha estado entrenando con la selección Absoluta en los últimos días. Su rendimiento ha sorprendido en estos pocos días a Luis de la Fuente, que no ha dudado a nivel interno a reconocer su error. En uno de los partidillos que disputó la selección anotó dos goles, donde dejó patente su instinto goleador. Fue capaz de asociarse con jugadores de primer nivel, lo que no ha pasado inadvertido para el seleccionador.

Gonzalo García no para de crecer desde el Mundial de Clubes

El joven delantero dejó su impronta en el Mundial de Clubes, donde marcó importantes goles y demostró que podría tener un hueco en la plantilla del Real Madrid. Ahora, además de la sub-21, aspira a entrar en la convocatoria de la selección absoluta. Debido a esta actuación y a los visto en los entrenamientos, la Real Federación Española de fútbol contempla la opción de que Gonzalo García tenga hueco en próximas convocatorias de la Absoluta.

Luis De la Fuente, a nivel interno, reconoce que se equivocó con el joven delantero blanco. El Real Madrid está convencido del potencial del joven delantero, que ahora mismo es el suplente de Kylian Mbappé. El futuro de la Selección Española Absoluta podría tener en Gonzalo García su 9 del futuro, junto a un Samu Omorodion que está a gran nivel en el Oporto.

Apunta a la titularidad en el Reale Arena

Gonzalo García apunta a ser titular contra la Real Sociedad, puesto que seguramente Mbappé pueda descansar de cara a la liguilla de la UEFA Champions League. El joven delantero ya demostró en el Mundial de Clubes que está preparado para asumir la responsabilidad.