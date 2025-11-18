Luis de la Fuente saca los colores al Real Madrid con el fichaje rechazado por Florentino Pérez

Luis de la Fuente está demostrando el error que realizó Florentino Pérez en el mercado de fichajes del pasado verano. A pesar de las insistencias de Xabi Alonso con la incorporación de un jugador que podía haber sido clave para el Real Madrid, el presidente decidió no ficharlo y, ahora, el seleccionador español le está sacando los colores al conjunto blanco con el rendimiento de este futbolista.

Se trata de Martín Zubimendi, uno de los centrocampistas del Arsenal y también uno de los líderes de España en el centro del campo. El vasco se ha hecho con la titularidad en la selección bajo la tutela de De la Fuente, aprovechando también la baja por lesión de Rodri Hernández, y no está desaprovechando su oportunidad, realizando grandes partidos con la camiseta de la Roja.

Además de su gran papel con el combinado nacional, Zubimendi también está brillando en Inglaterra, por lo que los 60 millones de euros que pagó el Arsenal a la Real Sociedad ya parecen hasta baratos por el rendimiento que está teniendo en la Premier League. Es un centrocampista total, como se ha visto en los últimos encuentros, y todo el mundo lo está alabando por su juego.

Cuando llegó al Madrid, Alonso le pidió encarecidamente a Florentino su fichaje, ya que entendía que era el jugador perfecto para reforzar le centro del campo. Sin embargo, el máximo mandatario blanco hizo oídos sordos y prefirió confiar en los futbolistas que ya tenía en nómina la entidad madrileña, como Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni, para cumplir la misma función.

Aun así, la situación está siendo completamente otra. Camavinga no está acabando de convencer, mientras que Tchouameni, aunque está teniendo un buen inicio de temporada, también ha sido criticado en algunos encuentros donde ha tenido que ser más inteligente en la medular. Y esa inteligencia la tiene de sobras Zubimendi, como ha demostrado durante todo este curso.